ベテラン流の“腹八分目調整”で最高齢ホールド王になる。日本ハムの宮西尚生投手（40）が28日、本拠地エスコンフィールドで契約更改交渉に臨み、現状維持の推定年俸6500万円でサイン。プロ19年目となる来季はシーズン通してのフル回転を誓い、そのための秘策を明かした。

「あのね、気付いたことが一つ。練習し過ぎかもしれん」

21年まで入団から14年連続50試合登板を記録したベテランも、近年は1軍完走なし。2年ぶりの開幕1軍スタートとなった今季も8月1日、9月24日と2度の抹消を経験した。「20代前半と40歳と同じ練習していたら無理だね。やっぱり、回復してないもん。そこかなと最近、気付いた」と、苦笑いで振り返る。

「よく言うでしょう？動かなくなったら余計に劣化すると。それが怖くてやり続けてきた」。走り込みの量はチーム随一で有名な宮西だが、何事にも適量というものがある。「体に合わせて回復させる。やり過ぎ注意。腹八分目」。来季は量よりも質を求めてランニングの本数を減らすなど、年間を通しての1軍完走を目指す。

引き際を考える年になったが、今は日本一しか考えていない。「それを達成した時にどう思うか、自分自身でも分からない」と宮西。続けて「この年でタイトルを獲ったら相当凄いでしょうから。そういう前例のないことはボスも好きだと思うので、そこを目指して自分自身もやっていきたい」。史上最年長最優秀中継ぎ投手の15年の阪神・福原の39歳を塗り替える。（清藤 駿太）