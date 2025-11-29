ソフトバンクの佐藤直樹外野手（27）が28日、みずほペイペイドームで契約更改交渉に臨み、倍増に迫る1300万円アップの年俸2700万円（金額は推定）でサインした。

6年目の今季は自己最多の104試合に出場し、打率・239、5本塁打、18打点、10盗塁をマーク。走攻守で存在感を示し、キャリアハイのシーズンを送った。激戦区である外野の来季レギュラー獲りに向けて「数字というよりもバケモノになりたいです」と決意を口にした。

現在は練習量の豊富さで知られる山川の自主トレに参加中。師匠からは「おまえはバケモノになれる」と太鼓判を押された。打撃での体重移動や基本の形を教わり「まだ1カ月ですが、スイングの形や飛距離は変わったと思う」と手応えを感じている。

今後も継続して“山川道場”で鍛える。例年なら1月は柳田の自主トレに参加していたが、「おまえのためにもそっちに行った方がいいと思う」と柳田から背中を押されたという。「（山川の自主トレは）まだまだ序の口らしいですけど、めちゃくちゃしんどい。オフにこんなに練習することはなかった。この3カ月、死ぬ気でやったらどうなるか。バケモノになるつもりで頑張ります」と誓った。

高い身体能力を備えており、大化けする可能性は十分にある。