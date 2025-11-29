Î©²Ö¹§»ÖÈï¹ð¡¡»à¸å¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤ÏÁè¤¦Êý¿Ë¡¡ºÇ¹âºÛ¤Ç¡ÖÈ½Îã²½¡×¤Ê¤éàÊÛÅöÀÚ¤êá¤Î²ÄÇ½À
àÊÛÅöÀÚ¤êá¤ò½ä¤ë»þ´Ö¤È¤Î¹¶ËÉÀï¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤ÎÃÝÆâ±ÑÌÀ»á¤Ø¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿À¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö£Î£È£Ë¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¤¬£²£¸Æü¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Î©²ÖÈï¹ð¤ÏºòÇ¯£±£²·î¤Ë¡ÖÃÝÆâµÄ°÷¤Ï·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂ¿Ê¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¡£º£Ç¯£±·î¤ËÃÝÆâ»á¤¬¼«»à¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÌÀÆüÂáÊá¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢ÃÝÆâ»á¤Î°äÂ²¤¬·º»ö¹ðÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂáÊá¸å¡¢Æ±Èï¹ð¤ÎÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡Ö¿¿¼ÂÁêÅöÀ¤ÏÁè¤ï¤Ê¤¤ÊÛ¸îÊý¿Ë¤ò¤È¤ë¡£¼«Çò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Çºá¤òÇ§¤á¤Æ¡¢¼Õºá¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¼Õºá¤¹¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤ÐÁè¤ï¤Ê¤¤¤Î¤ÏÀ¸Á°¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Ç¡¢»à¸å¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁè¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤ÏÀ¸Á°¤Î¾ì¹ç¤ÏÈ¯¿®ÆâÍÆ¤Î¿¿µ¶¤ÏÌä¤ï¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢»à¸å¤Î¾ì¹ç¤Ïµõµ¶¤Î»ö¼Â¤ò¼¨¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß¤ËÀ®Î©¤¹¤ë¡£¸¡»¡Â¦¤ÏÆ±Èï¹ð¤¬µõµ¶¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤òÎ©¾Ú¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¸øÈ½¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤«¤À¡£Æ±Èï¹ð¤Ï£²£°£²£³Ç¯£³·î¤Ë£Î£È£Ë¤Ø¤Î°ÒÎÏ¶ÈÌ³Ë¸³²¤Ê¤É¤Îºá¤ÇÄ¨Ìò£²Ç¯£¶·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½£´Ç¯¤¬³ÎÄê¤·¡¢£²£·Ç¯£³·î¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëàÊÛÅö»ý¤Áá¤Î¿È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼¹¹ÔÍ±Í½Ãæ¤Ë¶Øîþ°Ê¾å¤Î¼Â·º¤¬³ÎÄê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¡¢Á°²ó¤Î£²Ç¯£¶·î¤Èº£²ó¤Î¿·¤¿¤Ê·º´ü¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ÎÉþÌò¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½¤ÎËþÎ»°Ê¹ß¤ËÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëàÊÛÅöÀÚ¤êá¤È¤Ê¤ê¡¢¶Øîþ°Ê¾å¤Î¼Â·º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤âº£²ó¤ÎÊ¬¤À¤±¤ÎÉþÌò¤È¤Ê¤ë¡£àÊÛÅöÀÚ¤êá¤Ïº£Ç¯£¶·î¤ËË¡²þÀµ¤µ¤ìÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀÆ±Èï¹ð¤ÎÁ°²óÈ½·è¤ÏË¡²þÀµÁ°¤Ç¡¢¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤ÏÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£ÄÌ¾ï¡¢°ì¿³È½·è¤Þ¤Ç¤ÏÁá¤¯¤ÆÈ¾Ç¯Á°¸å¤Ç¡¢ºÇ¹âºÛ¤Þ¤ÇÁè¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï£²£·Ç¯£³·î¤Þ¤Ç¤Ë³ÎÄê¤¹¤ë¤«¡¢ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤À¡£
¡Ö»à¸å¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»ºá¤¬¸øÈ½¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏÁ°Îã¤¬¤Ê¤¯¡¢È½Îã¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÊË¡Áâ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¿À¸ÍÃÏ¸¡¤ÏÆ±Èï¹ð¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Æ±Èï¹ð¤ÎÊÛ¸îÂ¦¤âÊÛ¸îÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸øÉ½¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£