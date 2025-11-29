¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡ÛSareee¡õ³ð¥ß¥¯¡¡¥ì¥Ã¥É¥´¥Ã¥Ç¥¹£²°ÌÆÍÇË¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì»Ä¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡Ö¥´¥Ã¥Ç¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¥ì¥Ã¥É¥´¥Ã¥Ç¥¹¸ø¼°Àï¡Ê£²£¸Æü¡¢µþÅÔ¡Ë¤Ç£Ó£á£ò£å£å£å¡Ê£²£¹¡Ë¡¢³ð¥ß¥¯¡Ê£²£µ¡ËÁÈ¤¬¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¡Ê£³£°¡Ë¡õ°ÂÇ¼¥µ¥ª¥ê¡Ê£³£´¡Ë¤ò·âÇË¤·¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯£²°ÌÆÍÇË¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¾¡Íø¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¤Î£Ó£á£ò£å£å£å¡¢³ðÁÈ¤Ï½øÈ×¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ê¹¶¤á¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤â¡¢¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤È°ÂÇ¼¤ÎÏ¢·¸¹¶·â¤ÎÁ°¤Ë½ù¡¹¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡£±£°Ê¬²á¤®¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¸ÉÎ©¤·¤¿³ð¤¬¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¡õ°ÂÇ¼¤Î¹çÂÎ¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¥Þ¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢µçÃÏ¤Ë´Ù¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â³ð¤Ï°ÂÇ¼¤Î¥«¥Ð¡¼¤Ï¥«¥¦¥ó¥È£²¤ÇÊÖ¤¹¡£¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÇÄÉ·â¤µ¤ì¤ë¤â¡¢£Ó£á£ò£å£å£å¤Î¥«¥Ã¥È¤¬´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡£¤·¤Ó¤ì¤òÀÚ¤é¤·¤¿°ÂÇ¼¤¬³ð¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤³¤í¤Ë£Ó£á£ò£å£å£å¤¬³ä¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¡£°ì½Ö¤Î¤¦¤Á¤ËÎ¢Åê¤²¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤ÆµÕÅ¾¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï»î¹ç¸¢¤Î¤¢¤ë³ð¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Ê¥¤¥Õ¼°¥¨¥Ó¸Ç¤á¤Ç°ÂÇ¼¤ò¥Þ¥Ã¥È¤ØÄÀ¤á¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï¤³¤ì¤Ç¾¡¤ÁÅÀ£¸¤È¤·¡¢¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¡õ°ÂÇ¼¡¢¥Ü¥¸¥é¡õÅ´¥¢¥¥é¤ÈÊÂ¤ó¤À¤¬¡¢Ä¾ÀÜÂÐ·è¤Î¾¡ÇÔ¤Ë¤è¤ê¡¢£Ó£á£ò£å£å£å¡õ³ð¤¬£²°Ì¡¢¥Ü¥¸¥é¡õÅ´¤¬£³°Ì¤Ç¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢·òÆ®¤ò¤¿¤¿¤¨¹ç¤¦£²¿Í¤ÎÁ°¤Ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È½éÀï¡Ê£²£¹Æü¡¢Âçºå¡Ë¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¥Ü¥¸¥é¤ÈÅ´¤¬¸½¤ì¤¿¡£³ð¤ÏÆ±¶¿¡¢Æ±Ç¯Îð¤ÎÅ´¤È¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ë¡££Ó£á£ò£å£å£å¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÇµÞ½±¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¿¥Ü¥¸¥é¤ËÂÐ¤·¡Ö¤³¤³ÆüËÜ¤Ê¤ó¤À¤è¡¢ÆüËÜ¸ìÊÙ¶¯¤·¤ÆÍè¤¤¤è¥Ð¡¼¥«¡×¤ÈÄ©È¯¤·¡¢²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ê¥ó¥°¾å¤Ë»Ä¤Ã¤¿£Ó£á£ò£å£å£å¤¬¡Ö³§¤µ¤ó¡¢»ä¤¿¤Á¡¢³ð¥ß¥¯¤È£Ó£á£ò£å£å£å¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç·ë²Ì»Ä¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤á¤Ð¡¢³ð¤â¡ÖÌÀÆü¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ã¤Æ¡¢£Ó£á£ò£å£å£å¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÍ¥¾¡¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ²¡¹¤ÎÀë¸À¡£Í¥¾¡¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¥¿¥Ã¥°¤Ï¡Ä¡£