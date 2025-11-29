　29日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比30円高の5万280円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万253.91円に対しては26.09円高。出来高は4475枚だった。

　TOPIX先物期近は3376.5ポイントと前日比3ポイント安、TOPIX現物終値比1.94ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50280　　　　　 +30　　　　4475
日経225mini 　　　　　　 50285　　　　　 +35　　　 86550
TOPIX先物 　　　　　　　3376.5　　　　　　-3　　　　8675
JPX日経400先物　　　　　 30390　　　　　　+0　　　　 858
グロース指数先物　　　　　 697　　　　　　+5　　　　 349
東証REIT指数先物　　売買不成立

