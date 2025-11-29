29日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比30円高の5万280円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万253.91円に対しては26.09円高。出来高は4475枚だった。



TOPIX先物期近は3376.5ポイントと前日比3ポイント安、TOPIX現物終値比1.94ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 50280 +30 4475

日経225mini 50285 +35 86550

TOPIX先物 3376.5 -3 8675

JPX日経400先物 30390 +0 858

グロース指数先物 697 +5 349

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース

