日経225先物：29日夜間取引終値＝30円高、5万280円
29日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比30円高の5万280円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万253.91円に対しては26.09円高。出来高は4475枚だった。
TOPIX先物期近は3376.5ポイントと前日比3ポイント安、TOPIX現物終値比1.94ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50280 +30 4475
日経225mini 50285 +35 86550
TOPIX先物 3376.5 -3 8675
JPX日経400先物 30390 +0 858
グロース指数先物 697 +5 349
東証REIT指数先物 売買不成立
