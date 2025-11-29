「ジャパンＣ・Ｇ１」（３０日、東京）

勝利への執念が伝わってくる。快晴の空の下、金曜の午前８時２０分に姿を現したドゥレッツァは、角馬場で軽く体をほぐした後にゲートへ。鞍上が仕掛けて出して反応を確認すると、再び角馬場へ移動。息を整え、最後はダートの美浦Ｂをゆったりと１周流した。

その意図について、尾関師は「気持ちを入れたかったのと、枠も外なので、ある程度スタートを決めたいので」と説明。全体的な流れを確認して「先週まで駐立練習はしていましたが、けさのゲート練習は少し反応が遅かったので、やっておいて良かった。馬に気持ちも入ってきた」と狙い通りの調教を無事に終えて安どの表情を浮かべた。

事前発表の馬体重は、前走時と同じ４７８キロ。「木曜に軽く乗った後の体重です。見た目の感じは前回よりも締まっている。数字以上に引き締まって見える」と肉体面の上積みを強調する。レース当日へ向けて「もう少し減るか、減らしていきたい」とギリギリの仕上げを施す構えだ。

新コンビを組むプーシャンとは１週前に初コンタクト。鞍上は「もう少し反応してほしかった」とやや不満げだったが、日を追うごとに気持ちが高まり、戦闘モードに切り替わってきた。「あれだけやって反動が出ていないことはプラスに捉えられる。昨年の出来に近づくか、それ以上にしたい」と指揮官。昨年は同着での銀メダル。もう一つ上の輝きを求め、人事を尽くして天命を待つ。