「有力馬次走報」（２８日）

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

◆エプソムＣ→七夕賞→オールカマーと３戦連続２着のドゥラドーレス（牡６歳、美浦・宮田）は、ＡＪＣＣ（２６年１月２５日・中山、芝２２００メートル）を目標にする。所属する社台グループオーナーズがホームページで発表した。

◆エリザベス女王杯を制したレガレイラ（牝４歳、美浦・木村）は、放牧先である福島県のノーザンファーム天栄で騎乗運動を再開。乗りだしても問題がないことから、予定通り連覇が懸かる有馬記念（１２月２８日・中山、芝２５００メートル）を目指すことになった。昨年のアルテミスＳ覇者で秋華賞１８着後は休養しているブラウンラチェット（牝３歳、美浦・手塚久）は、小倉牝馬Ｓ（２６年１月２４日・小倉、芝２０００メートル）で復帰予定。ともに所属するサンデーサラブレッドクラブがホームページで発表した。

◆デイリー杯２歳Ｓ３着のアイガーリー（牡２歳、栗東・秋山）は朝日杯ＦＳ（１２月２１日・阪神、芝１６００メートル）に登録する。兵庫ジュニアグランプリ５着のローズカリス（牝２歳、栗東・大橋）は阪神ＪＦ（１２月１４日・阪神、芝１６００メートル）へ進む。

◆中京スポニチ賞→長岡京Ｓを連勝中のスリールミニョン（牝３歳、栗東・高橋康）は永島まなみとのコンビでターコイズＳ（１２月２０日・中山、芝１６００メートル）へ向かう。