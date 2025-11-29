±Ø¹½Æâ¤Ç¡È¤Ö¤Ä¤«¤êÃË¡É¤ËÁø¶ø¡¢·âÂà¤·¤¿40ÂåÃËÀ¡¡¥¹¥¡¼¤ÇÃÃ¤¨¤¿ÂÎ´´¤Ç¡Ö»ä¤¬Ä·¤ÍÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¡Ä¡×
³¹Ãæ¤Ç¤ï¤¶¤È¤¹¤ì°ã¤¤¤¶¤Þ¤ËÂ¾¿Í¤ËÅö¤¿¤ë¡È¤Ö¤Ä¤«¤ê¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¡£ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï·âÂà¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¡£Åê¹Æ¤ò´ó¤»¤¿°ñ¾ë¸©¤Î40ÂåÃËÀ¤Ï¡¢¡Ö¤Ö¤Ä¤«¤ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡ÊÊ¸¡§Ä¹ÅÄ¥³¥¦¡Ë
¡Ö¤ª¤Ó¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÆ¨¤²¤ë¤è¤¦¤Ëµî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÃËÀ¤¬±Ø¤Î¹½Æâ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢È¿ÂÐÂ¦¤«¤é¤Õ¤é¤Õ¤é¤È°ÜÆ°¤·¤Æ¤¯¤ë¿ÍÊª¤¬¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤³¤Á¤é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¿È¹½¤¨¤¿¤È¤³¤í¸ª¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö20Âå¤ÇÃãÈ±¡¢¤è¤¯¸À¤¨¤Ð¥Û¥¹¥ÈÉ÷¤ÊÂÎ·¿¡×¤ÎÃË¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤¬°ìÊýÅª¤ËÈï³²¤ò¼õ¤±¤½¤¦¤Ê¾õ¶·¤À¤¬¡¢°ã¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÃËÀ¤ÏÅö»þ¡¢¡Ö¿¿·õ¤Ë¥¹¥¡¼¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×»þ´ü¤Ç¡¢ÂÎ´´¤¬¶¯¤¤ÃæÆùÃæÇØ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Í½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ö¤Ä¤«¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬Ä·¤ÍÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¤ÏÅ¾¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Áê¼ê¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÃËÀ¤ÎÂÎ´´¤¬¾¡¤ê¡¢Áê¼ê¤¬ÃÆ¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÃËÀ¤Ï¡Öµ¤¤ÎÆÇ¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë¤È¡¢ÃË¤ÎÈ¿±þ¤Ï°Õ³°¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¸À¤¦¤Ê¤êÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¤ª¤Ó¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÆ¨¤²¤ë¤è¤¦¤Ëµî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¿Í¤Ï¸«¤«¤±¤Ë¤è¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£ÃËÀ¤Ï°ìÏ¢¤Î½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦Åê¹Æ¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖÂ¾¤Ë¤â¿Í¤Ï¤¤¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤¼ÃæÆùÃæÇØ¤Î»ä¤òÁª¤ó¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«Ææ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡×
¡È¤Ö¤Ä¤«¤ê¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¡É¤Ï¤Õ¤é¤Õ¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
