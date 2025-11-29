２００３年９月にスタートした読売テレビの長寿バラエティー番組「発見！仰天！！プレミアもん！！！ 土曜はダメよ！」（土曜・後４時）が２９日、「９００回突破記念！」と銘打ち、通常より５分間延長して放送される。司会の藤井隆（５３）とレギュラーパネリストのＹＯＵは、同局の番組で００年１０月から共演を続ける仲。四半世紀を超えてタッグを組む“叔母と甥（おい）”が「土ダメ」への愛を語った。（田中 昌宏）

番組スタートから丸２２年が経過した。

藤井「ひとえにご覧いただいている視聴者の方のおかげですし、スタッフの皆さんにも感謝です」

ＹＯＵ「（放送）作家の方もね。本当に面白い企画を考えていただいてるんで、やっていてすごい楽しい。じゃないと、なかなか続かないです」

藤井「カメラさんをはじめ、技術さんも大ベテランの方ばかり。『土ダメ』だけ来てくださってたり」

ＹＯＵ「もう現場に立つようなお年じゃない方もね」

今回は５分拡大の９００回突破記念回。ちょうど９００回でないところが『土ダメ』らしい。

藤井「急に２０分拡大とかもありますし、何でしたら曜日が違うとか。本当にフレキシブルでサステナブル」

ＹＯＵ「ＳＤＧｓだね」

藤井「コロナ禍の時にロケに行けないってなったら、昔の素材を使って何とか本編で使うとか。この番組の何が一番好きかって、見終わったら何も残らないところ。説教くさくないんです」

コーナー数は公式サイトに掲載されているだけで３０もある。一番のお気に入りは。

ＹＯＵ「私は『赤の他人は誰だ！？』と『犬クイズ！』。いつも本当に本当に当てたい！」

藤井「『頼まれなかったメニューはどれだ？』っていうクイズ。ダメなものもダメじゃないんじゃないか…というのが番組たち上げ時のコンセプトで、他の番組だったら『一番頼まれるのはどれ？』ってなるんでしょうけど。スター選手だけ紹介するんじゃなくて、違うところに光を当てるんです」

藤井とＹＯＵの親友コンビで読売テレビのバラエティー番組に出演して２５年。素敵な関係性が続いている。

ＹＯＵ「ずっと『叔母と甥』です。今でこそ時代が私たちに追いついて、ジェンダーレスも当たり前ですが、当初のキャッチフレーズは『年齢も性別も超えたお付き合い』。『お中元やお歳暮のＣＭもゆくゆくやっていこう』って言って、四半世紀がたちました」

藤井「お会いしている回数もそうですけれども、精神的な面でも、唯一無二の存在なのがＹＯＵさんです」

ＹＯＵ「最近、隆も忙しいからご実家に遊びにいけてないんですけど、お母様、お料理もお裁縫もすごく上手で。（昔）息子のお弁当を入れる袋を幼稚園で作んなきゃいけなかったの。それも隆のお母様が作ってくださいました。白あえとかホントおいしくて、ちゃんとお料理を習いにいきたいなと思ってます」

◆藤井 隆（ふじい・たかし）１９７２年３月１０日、大阪・豊中市出身。５３歳。９２年に吉本新喜劇入団。２０００年に歌手として「ナンダカンダ」でＮＨＫ紅白歌合戦に出場する。俳優としても現在、舞台「大パルコ人〈５〉オカタイロックオペラ『雨の傍聴席、おんなは裸足…』」に出演中。

◆ＹＯＵ（ゆう）８月２９日、東京・小金井市出身。１９８８年にバンド「ＦＡＩＲＣＨＩＬＤ」を結成し、ボーカルを担当。９０年、ＭＢＳラジオ「ＭＢＳヤングタウン」木曜日でダウンタウンと共演し、バラエティータレントとしての才能が開花した。０４年の映画「誰も知らない」でキネマ旬報ベスト・テン助演女優賞。