第１０４回全国高校サッカー選手権大会（１２月２８日開幕）に向け、近畿地区６つの代表校の監督が２８日、大阪市内で共同記者会見に臨んだ。大会２日目に青森山田と初戦を戦う初芝橋本（和歌山）の阪中義博監督（４６）は“黒田イズム”ごとの強豪撃破を誓った。

阪中監督は会見の中で、「選手たちから楽しみという言葉しか出てきていない」と、高揚感を漂わせた。「やるからには０％はない。可能性に懸けて戦いたい」と気合。全国制覇４度の相手を正面から受けて立つ。

１９９５年〜２０２２年まで、黒田剛監督（現町田、５５）が率いたことで知られる青森山田。同校とは例年、試合を行う関係だ。２２日、町田が天皇杯優勝を果たした際には黒田監督に祝福の連絡も送った。それほど深い交流があるからこそ「粘り強さ、規律。正木監督（現青森山田）も素晴らしい監督で（イズムを）継承されているが、黒田監督がいなくなったことが隙だと思う」と、言い切った。

相手の圧に負けじと「にらみ返すくらいでいけば勝機はある。覚悟を持っていきたい」と阪中監督。同校過去最高の４強超えへ、勝って勢いづくにはこれ以上ない相手だ。（森口 登生）