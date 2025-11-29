プロボクシング世界３階級王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝がスーパーバンタム級転向初戦に向け、世界同級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝からダウンを奪ったＷＢＡ世界同級２位ラモン・カルデナス（３０）を相手にスパーリングをしている。来年５月に井上戦が期待されるだけに、これ以上ない練習相手に恵まれた。中谷が今、感じていることをつづる「ＢＩＧ ＢＡＮＧ！」。第８回は米国合宿の手応えと、打倒・井上へ、３階級４団体統一王者テレンス・クロフォード（３８）＝米国＝を参考にしていることを明かした。

＊ ＊ ＊

こんにちは。中谷潤人です。７日にロサンゼルス入りし、１２月２７日、サウジアラビアでのセバスチャン・エルナンデス選手（２５、メキシコ、ＷＢＣ９位）とのスーパーバンタム級転向初戦に向けて実戦練習を重ねています。集中できる環境で、しっかりスイッチは入りますから、充実しているなっていう感じです。

スパーリングでは、自分の距離をしっかり保つこと、そして相手の距離にさせないというのを大きな課題にしています。仮に相手の距離になっても、そこはしっかり対応しないといけないので、ラウンド途中でも修正できるよう動いています。

実戦練習ではフェザー級など少し体の大きい選手を相手にしていますが、カルデナス選手と手合わせする機会に恵まれました。５月に尚弥選手と対戦し、今回が再起戦となる彼の相手が僕と同じサウスポーで、僕の相手（エルナンデス）はオーソドックス。条件がタイミング良く合って、すごく良い練習ができています。

カルデナス選手はパンチ力が強いというより、スピードとタイミングが良い選手という印象。尚弥選手から左フックでダウンを奪いましたが、練習で向き合っての印象だと、結構目が良くて反応も良いので、タイミングを取るのが上手な選手だと感じます。エルナンデス選手とスタイルはあまり似ていませんが、接近して自分の距離になった時に手数を出してくるところに共通部分があるので、そういう動きにさせないようにしたりとか、いろいろなパターンを試せています。同じ階級だから将来的に試合で対戦する可能性もあります。手の内はある程度知られてしまうかもしれません。でも、お互いが次戦に強くなるために協力しあえて、切磋琢磨（せっさたくま）していけるのは本当に素晴らしいと思います。

尚弥選手はさまざまな引き出しを持っているので、僕自身も引き出しの多さと、その質の高さを持って戦わないといけない。質の高さというのは、パンチのタイミングだったり、リングをどう支配していくかという戦い方であったり…。尚弥選手相手にリングを支配するということは、トップレベルの選手でもなかなか難しいでしょう。そういったところで刺激をもらっているのがクロフォード選手です。駆け引きができ、リングを支配する力は強いですから。

クロフォード選手には２３年秋のＷＢＯ年次総会（プエルトリコ）で会い、昨年１２月のＷＢＣ年次総会（ドイツ）で再会。僕のことを覚えていてくれて、「引き続き、頑張ってくれ」と言われ、励みになりました。

今回階級を上げるにあたっては、今年９月に行われたカネロ（サウル・アルバレス＝メキシコ）との世界戦がすごく参考になりました。上の階級で戦っているカネロと対戦するために階級も上げてきたことは、まさに自分に置き換えられます。フィジカル的に優位に立つ相手に、どう戦っていくかということに加え、メンタリティーなところにも刺激を受けました。

いきなり２階級上の相手に勝つのは無理だろうと言われている状況で、しっかり自分自身を信じて、パフォーマンスしていました。カネロの圧に対して、常に後ろに下がらされるのではなく、仮に下がったとしても、その場の状況に対応してパンチを合わせていく。下がりすぎずに相手の攻撃をうまくいなし、リング中央でしっかりとカネロを迎え撃つという構図を作っていました。しかも、そこで終わりではなく、その後に追撃もできる態勢を作っていました。本当にバランスの取れた攻防と、リングを最後まで支配をしていたことが、すごく印象に残っています。そういうクロフォード選手のボクシングを、今は自分のボクシングに落とし込むという感覚でいます。

クロフォード選手は構えを左右にスイッチするんですが、彼の左構えを結構、参考にしています。過去の試合から、オーソドックスに対するサウスポーの戦い方です。パンチのタイミングの取り方だったり、パンチを合わせるタイミングだったりというのを、自分のボクシングに取り入れています。加えて距離感の取り方とかも。その距離を取るために、「前の手」（右手）がすごく重要なんですが、その前の手の使い方などは勉強になります。

自分は今、世界チャンピオンではありません。だから、世界チャンピオンになるという高いモチベーションがあります。そして、それは本当に力になっています。この階級でも世界を取るという気持ちを持って階級を上げているので、それを初戦でしっかり発揮できたらなって思っています。感謝！ 感謝！（世界３階級王者）

◆カネロ―クロフォード戦ＶＴＲ（２５年９月１３日、米ラスベガス） 世界４団体スーパーミドル級統一王者アルバレスにＷＢＡ世界スーパーウエルター級王者クロフォードが挑戦。序盤から左構えのクロフォードがスピードを駆使して主導権を握った。カネロは強打で反撃を図るも、挑戦者は軽快なフットワークと絶妙なコンビネーションでポイントを重ねた。ともにダウンは奪えず判定へ。１１６―１１２、１１５―１１３×２の３―０でクロフォードに軍配が上がった。

◆テレンス・クロフォード １９８７年９月２８日、米ネブラスカ州生まれ。３８歳。２００８年３月にプロデビュー。１４年３月にＷＢＯ世界ライト級、１５年４月に同スーパーライト級王者となり、１７年８月に４団体王座統一。１８年６月にＷＢＯ世界ウエルター級王者となり、２３年７月に史上初めて２階級での４団体統一王者に。２４年８月、スーパーウエルター級でＷＢＡ＆ＷＢＯ暫定王座獲得。２５年９月にスーパーミドル級４団体統一王座を奪取した。身長１７３センチの左右ボクサーファイター。戦績は４２戦全勝（３１ＫＯ）。