◆報知新聞社後援 女子プロゴルフツアー メジャー最終戦 ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯 第２日（２８日、宮崎・宮崎ＣＣ＝６５４３ヤード、パー７２）

ツアー２１勝の鈴木愛（３１）＝セールスフォース＝が８位で出て３連続を含む５バーディー、２ボギーの６９をマークし、通算５アンダーでトップと１打差の２位に浮上した。８月に３０代初Ｖを飾った後、５戦予選落ちと山あり谷ありだった今季の最終戦を、メジャー９年ぶり３勝目で締めくくる。ツアー６勝の穴井詩（らら、３８）＝ゴルフ５＝が１３位で出て６７で回り、通算６アンダーで単独首位に浮上した。

まばらすぎる拍手に、鈴木の嘆き節は止まらなかった。１６番パー３。極端に硬く、球が転がる高麗芝のグリーンでピン手前８メートルに止めた。自身は会心のショットだったが、観客の反応は違った。「乗っただけやな…的な雰囲気で、もっと５倍くらい拍手がほしい。むずいで！」。長いパットをねじ込み、５つ目のバーディーを奪った後、やっと拍手のボリュームが上がった。

１７、１９年の賞金女王は今年８月に２１勝目を挙げた後、５戦連続予選落ち。けがも体調不良もない中での低迷に「落ち込みました」。１０月末に１０日間クラブを握らず気分転換したが不調は変わらず、迎えた最終戦。９番から３連続バーディーを奪うなど「ショットが安定してた」と復調を示した。

ホールアウト後は「あと２日で終わる、休みや！って思うとうれしい」と声がはじけた。オフには「すき焼きを食べたい」と即答。さらに、１月の人気グループ・なにわ男子の公演チケットが抽選で当たり「一番楽しみ」と興奮気味。優勝して最高の気分で、推しの高橋恭平（２５）に声援を送るつもりだ。

１４、１６年の日本女子プロ選手権コニカミノルタ杯に続く、メジャー３勝目を狙う。米ツアー参戦組や今季優勝者ら４０人が争う最終戦。「勝てると気持ち良く１年間を終われる」と有終の美を飾る。（星野 浩司）