空き缶やタバコの空箱で台キープ？「ゴミを置く＝確保」なんてルールはない！ 放置された台を巡る論争

パチンコホールには、マナーが悪い客が一定数いる。あからさまにハイエナに終始して常連から嫌われたり、椅子や下皿に汚い素足を乗せたまま遊技したり、負けた腹いせに駐車場にゴミをばら撒いて帰ったり。およそ大人とは思えないほど低質な人も客としてやってくるのがパチンコホールだ。

中でも多いのが、負けたのに下皿や台の回りに、さもまだキープしてますよと言わんばかりにゴミを置いて立ち去る奴である。例えばタバコの空き箱とか、空のペットボトルとか。こういうのを置いてそのまま帰っちゃうと、次にその台を打ちたい人は困っちゃうよね。

忙しい店だと店員も空き台確認が遅れるので、平気で1時間ぐらい放置されてることもある。その間稼働しないので、結局店の収益にも影響する。そういうこともあり、こういったゴミが空き台に残ったままの店というのはルーズな印象も与えてしまう。要はダメな店ってことね。遊技台の管理もできない店員のいる店はそれ以外も大体だらしがない。（文：松本ミゾレ）

みんなは空き台のゴミ、どうしてる？

先日、5ちゃんねるの「沖ドキ総合スレ ★31」というスレッドに、こういう書き込みがあった。

「空のペットボトル置いてあるだけの台どうしてる？大概嫌がらせ退店してる場合が多いけど撤去されるまでに1時間くらいかかるよな。タバコの空箱とかも。あと一番いやらしいのがメダル2、3枚だけ下皿に置いてあるやつ」

大抵のパチンコホールの客は、たとえばタバコの箱があって、その中に数本残っていたら「ああ、キープしてるのか」と思うもの。ペットボトルにしても中身が残っていたら、同じように感じて他の台を探すって人が多いのではないだろうか。

この書き込みに対して「ゴミなんか勝手に捨てていいよ。過去に何度も捨ててるけどトラブルになったのは1回くらいだし。遠慮した方が負け」というアドバイスも。僕もこの人の考えに近いかな。

実際、台のクレジットが2枚ぐらい残ってた程度では「3枚ないと回せないわけだし」と無視して座る。残されてるゴミだって「店員もちゃんとせえよ」とか思いながら備え付けのゴミ箱まで持ってって勝手に捨てるし、20年ホールに出入りしているがそれでトラブルになったこともない。

明らかにゴミを放置して帰ってんだから、本来は巡回している店員がすぐに整理開放しなきゃ仕事してないってことになるし、それを客の立場の人間がやってるだけありがたいだろ、と考える立場だ。

中には「怖い人が戻ってきたらどうしよう」と不安になる人もいるみたいだけど、ゴミを置いて帰る＝台のキープだなんてどこの店のハウスルールにもないわけで。

仮に本気でゴミで台を確保していると思い込んでいる人がいたとて、勝手にキープしてるだけだろうから、その時は店員を呼んで「だってゴミだぜ？」と言えばいい。

ただ、店によってはたとえゴミに見えても一応勝手に客に判断されるとトラブルの元になると考え、どんな状況でも店員を呼んでねってところもある。その場合は、結局ハウスルールが絶対なので、素直に従おう。

特段そういったルールが明文化されていないのであれば、それこそゴミはゴミとして勝手にゴミ箱にポイして台をキープしたらいいと思うんだよね。

空き台のゴミ、残クレ。気にせず打てよ、打てばいいのさ

パチンコホールの台の確保ってのは、たとえば車のキー。スマホ。それから買ったばかりの缶コーヒーや中身が残ったペットボトル。この辺りが王道。こういうのが下皿に入っていたり、台横に置かれている場合は、手出ししないほうがいい。ほとんどの場合は持ち主がその後数分以内に戻って来るので。

でも鍵とかスマホを台キープに使うってのが、この国の治安の良さを端的に表してるよね。それでいてほとんどそれらの盗難被害って発生しないわけだし。なんだかんだこの国は平和だ。

それどころか、たまに財布で台キープしてる人とかも見るし。中に大金が入ってないからできるんだろうけど、これも平和な国だからできるんだろうなぁ。

ところで最近はスマスロ化により下皿にメダルが出なくなり、クレジット表示されるようになった。これは紛らわしいんだけど、クレジットが1枚2枚分残っているとかはさておき、それ以上残っていて計数もされていない場合は、やっぱり当然手出し無用。後ろから殴られる危険性がある。

ただまあ、繰り返しになるけど、どう見てもゴミが突っ込まれてるとか、1Gも回せないメダルだけが残っている場合は、そんなのをキープしてますって言い張る方が頭がおかしいので、気にせずどんどん打ってしまおう。

今は「離席中」と書かれた、レバーに引っかける札を用意している店も多い。その札すらかかっていなければ、ゴミだけ残された台はどうせ空き台なのである。

