ÆÍÇ¡Èô¤Ó¹þ¤ó¤ÀºÇ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¡ÖÍè¤¿¤«¡ª¡×¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë¹¤¬¤ë´¿´î¡Ä28ºÐMF¤Ë»Ø´ø´±¸ÀµÚ
¥Ö¥é¥¤¥È¥ó»°ãø¤ÎÇ¯ÆâÉüµ¢Éâ¾å¤ËÈ¿¶Á
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF»°ãø·°¤ÎÀïÀþÉüµ¢¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£»Ø´ø´±¤Ï²ø²æ¤«¤é¤ÎÉüµ¢»þ´ü¤ò²ñ¸«¤ÇÌÀ¸À¡£ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ËÆÏ¤¤¤¿Ï¯Êó¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡28ºÐ¤Î»°ãø¤Ï9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÂ¼ó¤òÄË¤á¤ÆÎ¥Ã¦¡£10·î5Æü¤Î¥¦¥©¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó°Ê¹ß¡¢¸ø¼°Àï¤ò·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â10·î¡¢11·î¤È2¤«·îÏ¢Â³¤Ç¾·½¸¤ò¸«Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¾õ¶·¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥ÈÀïÁ°¤Î²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼´ÆÆÄ¤«¤é¡¢Ï¯Êó¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î¸ø¼°X¤äYouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥«¥ª¥ë¤âÉüµ¢´Ö¶á¤À¤è¡×¤ÈÌÀ¸À¡£µ¼Ô¤«¤é¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Þ¤Ç¤ËÉüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤«¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÊó¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¿´î¡£¡Ö°ÊÁ°¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ËÌá¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤¡¡×¡ÖÏ¯Êó¡×¡ÖÍè¤¿¤«¡ª¡×¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì»°ãø¤¡¡Á¡×¡ÖËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÀïÀþÉüµ¢¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë