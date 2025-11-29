◆男子プロゴルフツアー カシオワールドオープン 第２日（２８日、高知・Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ＝７３７５ヤード、パー７２）

２度賞金王に輝いたツアー通算２０勝の谷口徹（５７）＝フリー＝がホールアウト後、第一線を退くことを明かした。８位で出たが１バーディー、４ボギー、１ダブルボギーの７７と崩れ、通算イーブンパーの８２位で予選落ち。賞金ランキングを１３６位から上げられずシーズンを終了。来季シード獲得を逃したが、１２月の最終予選会は「行きません」と断言した。プロ野球や米大リーグで活躍した主催者推薦出場の松坂大輔（４５）は左ふくらはぎ肉離れで途中棄権。鈴木晃祐（２５）＝ロピア＝が通算１４アンダーで首位に浮上した。

予選落ちに終わり、シード獲得はならなかった。谷口は周囲に、予選会には挑まないことを明かしていた。“ラストラウンド”を見届けようと、１８番グリーンには５０人近い選手ら関係者が集った。若手に慕われたベテランは３０歳以上年が離れた選手たちと握手、ハグ。サングラスを外すと号泣した。「最後に２１勝を目指した。達成できなかったけど、最後に一番、２０勝以上のすごくいい思い出ができた」と、また泣いた。

２０１９年に２２年守った賞金シード（上位６５人）を喪失。メジャー史上最年長の５０歳で手にした２０１８年日本プロ優勝の資格で２４年まで出場。今季は生涯獲得賞金ランク３位（１６億６８２８万１０８９円）の資格で出場していた。シードを喪失したが、１２月の最終予選会には「行きません」と断言。「引退というわけじゃないけど、自分で出る資格がなくなる。実力主義なので、推薦で出たいと思ったこともない」と第一線を退く意思を明かした。

１５番のボギーで３アンダーまで落とし、カットラインを意識しながら終盤を迎えた。１６番でダブルボギー、１７番でボギーと失速。「優勝争いよりはるかにきつかった。最後の方は力が出なくなった」と振り返った。「今年は優勝マストという気持ちでやっていた。それが達成できなかった。一年一年ずっと、何年もそうやって思いながらやってきた」。最後まで気迫あふれるプレーを貫いた。「２０回勝っているけど、つらい思いの方がはるかに何百倍も多い」と涙は止まらなかった。

予選会については「ファイナルまで行ってやるエネルギーがない」と口にし、シニアツアー参戦も視野に入れながら今後のことを考えていく。ホールアウト後は若手プロに囲まれながら送別のセレモニーに参加。トレードマークのガッツポーズの写真と、「みんなのリーダー 谷口徹 ３３年間 お疲れ様でした」とのメッセージがプリントされたＴシャツを身にまとい、宙に舞った。（高木 恵）

◆谷口 徹（たにぐち・とおる）１９６８年２月１０日、奈良県生まれ。５７歳。１３歳からゴルフを始め、大阪・ＰＬ学園高では桑田真澄氏、清原和博氏と同級生。同大時代までは目立った活躍はなく、９２年のプロ入り後も無名だった。９８年三菱ギャランで初優勝。２００２年に４勝、０７年に３勝を挙げて賞金王に。メジャーは日本オープン（０４、０７年）を含め５勝。得意クラブはパター。１６９センチ、７２キロ。