ヤクルト・山田哲人内野手（３３）が２８日、恩師のために復活のトリプルスリー（打率３割、３０本塁打、３０盗塁）を誓った。東京・南青山の球団事務所で契約更改を行い、現状維持の年俸５億円（金額は推定）でサイン。７年契約の６年目となる来季はプロ１年目に２軍で指導を受けた池山新監督の下で迎え、二塁からのコンバート案もあるが「監督と出会っていなかったら、間違いなく今の僕の打撃フォームはなかった。池山さんにはたくさん笑っていてほしい。勝つことで恩返しできたらと思います」と力を込めた。

１５、１６、１８年と史上最多３度のトリプルスリーを達成している山田だが、近年は低迷。今季も１０８試合で打率２割３分１厘、１２本塁打、３７打点、３盗塁に沈んだが、下半身の状態不良から復帰した９月は月間打率３割２分４厘、３本塁打で「何年かぶりに“あの頃”の感覚があった」という。詳細は伏せたが、後輩との会話からヒントを得たようで「こうやって打てばいける、と。来年は自分の中では楽しみにしています」と逆襲を思い描いた。

今オフはともにチームをけん引してきた村上がＭＬＢ挑戦。「もう期待はしないで（笑）」としたが、山田にかかる期待は大きくなる。「欲の塊なので率も残したいですし、３０本以上打ちたいですし、たくさん走りたい」。もう一度、輝きを取り戻す。（中村 晃大）