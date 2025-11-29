卓球女子で五輪３大会メダリスト・石川佳純さん（３２）の現在にネットが騒然となっている。

フジテレビは２８日、石川さんが同局系「ミラノ・コルティナ２０２６オリンピック」中継のスペシャルキャスターに就任することを発表。昨年夏のパリ五輪に続き“２大会連続”の起用となった。石川さんは既にスノーボードやスキージャンプ、フィギュアスケートなどの取材を行い、準備に入っているという。

石川さん自身もＳＮＳを更新し、「この度２０２６冬季ミラノ・コルティナオリンピック、フジテレビキャスターを務めさせていただくことになりました。２０２４パリ五輪に続いて、こうしてオリンピックに関われることを大変嬉しく光栄に思います」と改めて報告。「今は、選手のお話を伺う度にワクワクが大きくなっています。４年に１度の大舞台、忘れられない感動をテレビの前の皆さんに精いっぱい全力でお伝えします。どうぞよろしくお願いいたします」と決意をつづった。

同時に公開されたビジュアルはまるで女子アナのよう。次の五輪出場も期待された２０２３年５月に引退表明した石川さん。選手時代からどんどんイメージを変え、ネットは「うわっ！！分かっていたがあらためて美人だ」「どんどんお綺麗になっていく」「綺麗度が更に上がってますね」「美しすぎです」「ガッキーに似てる」「アイドルかと思た」「今までみてきたアスリートで１番美人になった人」「スポーツキャスターに向いてる」とほれぼれした。