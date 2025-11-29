中日助っ人、ウォルターズ自由契約の投手陣は大幅入れ替えか 野手ではチェイビスの去就が焦点
チェイビスはファンの心を掴んだが…(C)産経新聞社
大半の助っ人が入れ替わるかもしれない。
プロ野球の保留者名簿が11月28日に締め切られ、近日中に結果が公表される見込みだ。各球団で選手の契約締結、あるいは自由契約の発表がなされているが、中日の場合はどうだろうか。
【動画】リチャードも棒立ち…中日・チェイビスの特大の決勝本塁打をチェック
■投手：ウォルターズの退団は確定的、その他も残留微妙か
今季の外国人投手は支配下4名、育成1名の計5名が中日でプレー。その中でナッシュ・ウォルターズの自由契約が28日に発表されている。
ウォルターズは28歳の右腕で、今季から加入。米国での実績に乏しく「第三、第四の助っ人」扱いだったが、ファームで勝ちパターンの一角を担った。1軍では3試合に登板。中でも10月1日の巨人戦（東京ドーム）では3番手として、3イニングを無失点投球。5つの三振を奪い、来季への希望を示していた。それだけに、事実上のリリースは惜しいところだ。
そのほかの投手も残留するかどうか微妙なラインだ。
先発の柱として期待されたカイル・マラーは、チームで4番目に多い18試合に先発するも、4勝9敗、防御率3.54と思ったほどの数字を残せず。約1億9000万円を投じて獲得したジュニオル・マルテは、35試合登板で防御率1.95とまずまずの結果だったが、良い時と悪い時の内容に差があり過ぎた。来日3年目のウンベルト・メヒアは先発で力を発揮できず、後半戦から救援転向。一時は無失点投球を続けるも、起爆剤にはなりきれなかった。
現状の投手陣は先発・救援ともにやや心許ない陣容だが、より良い選手を獲りに行く選択肢はあるのではないか。
■野手：ボスラーが残留決定済み、チェイビスは？
野手は投手ほどガラッと変わることはないだろう。支配下4名、育成1名のうち、複数の選手が来季の残留を決めている。
左の長距離砲ジェイソン・ボスラーはすでに残留が決まっている。シーズン終了と同時に朝田憲祐球団本部長が明言しており、来季もクリーンアップの一角を担ってくれるはずだ。
また、来日2年目のオルランド・カリステ、クリスチャン・ロドリゲスは2年契約を結んでおり、来季も引き続きドラゴンズのユニフォームを着る。
気になるのはシーズン途中で来日したマイケル・チェイビスだ。7月末に1軍合流すると、いきなり巨人戦で本塁打。明るいキャラクターも相まって、竜党の心を一気につかんだ。ただ、攻守ともにプレーの粗さが目立ち、終盤はファーム行きに。1軍での成績は38試合で打率.171、5本塁打だった。
チェイビスの守る三塁は、石川昂弥や福永裕基の復調が待たれるポジション。同じシーズン途中移籍の佐藤龍世は戦力外通告を受けている。プロスペクトの森駿太も控えており、チェイビスは残ったとしても「保険的な存在」になりそうだ。
いずれにせよ、あと何日かすれば来季の外国人戦略は見えてくる。保留者名簿が公表されるのを待とう。
[文：尾張はじめ]