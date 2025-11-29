¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¡ÖÊä¶¯¸õÊä5¿Í¡×¤Ë²¬ËÜÏÂ¿¿¡¡¡Ö4Ç¯Áí³Û100²¯±ß¤¬²ÄÇ½¡×¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢Ê¬ÀÏ
¼éÈ÷¤Î°ÂÄê´¶¤â¤¢¤ë²¬ËÜ¤Ï½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ÏÂÀ½ÂçË¤¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö11·î27Æü¡¢ÊÆÆü´©»æ¡ØNew York Post¡Ù¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥óµ¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬Âç·¿Êä¶¯¸õÊä5¿Í¤Î¤¦¤ÁºÇÂç2¿Í¤Î³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤À¡×¤ÈÊóÆ»¡£¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡¢¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½¡¢J.T.¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤Î°µ´¬¤Î¥Ñ¥ï¡¼¡ª²¬ËÜ¤¬¥Ð¥¦¥¢¡¼¤«¤é2ÂÇÀÊÏ¢Â³ÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó
¡¡µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹²¬ËÜ¤Ï¡¢2018Ç¯¤«¤é6Ç¯Ï¢Â³30ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²áµî¤ËËÜÎÝÂÇ²¦¤ò3ÅÙ¡¢ÂÇÅÀ²¦¤ò2ÅÙ³ÍÆÀ¡£º¸Éªð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡ËÂ»½ý¤Î±Æ¶Á¤Ç69»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿º£µ¨¤â¡¢ÂÇÎ¨.327¡¢15ËÜÎÝÂÇ¡¢49ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÆµåÃÄ¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤¡£
¡¡º£²ó¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢ÊÆ°ÜÀÒ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ØMLB Trade Rumors¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤¿¤áÌ¤ÃÎ¿ô¤À¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¶½Ì£¿¼¤¤Áª¼ê¤À¡×¤È²¬ËÜ¤ËÃíÌÜ¡£¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯»°ÎÝ¤ò¼é¤ì¤ë¤È¸À¤¦¥¹¥«¥¦¥È¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢°ìÎÝ¤¬ÎÉ¤¤¤È¸À¤¦¼Ô¤â¤¤¤ë¡×¡Ö¥¢¥í¥ó¥½¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë±¦ÂÇ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤¬Â¿¤¤ÂÇÀþ¤Ë¤è¤¯¹ç¤¦¤À¤í¤¦¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ø¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò»ØÅ¦¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¡£¡Ö4Ç¯Áí³Û6400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó100²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤¬²ÄÇ½¡×¤ÈÍ½Â¬¤·¡¢¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤È¤Î´ØÏ¢¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Â¾¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎµåÃÄ¤¬³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¤Ï¤º¤À¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡Ç®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë²¬ËÜ¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ÎµåÃÄ¤È·ÀÌó¤òÁª¤Ö¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
