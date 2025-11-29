最強の先発4本柱の一人がなぜ“余剰戦力”に？ 米球団幹部が予測したド軍の衝撃トレード計画に米騒然「他球団には真似できない」
ドジャースが誇る最強ローテ4人衆。大谷、山本、スネル、グラスノーはいずれも高いポテンシャルを有するが……(C)Getty Images
トレード拒否権が付帯しない「切り札」
来季に球団史上となるワールドシリーズ3連覇に挑むドジャース。毎年のように大型補強を展開してきた“銀河系軍団”の強化に対する話題は、今オフも尽きない。
ドラマチックな勝負に彩られた2025年シーズンが終わりを迎え、米球界はいよいよ移籍市場が活発化。各球団の補強動向がより積極的となり、高額契約が見込まれる大物FA選手を巡る交渉も始まっている。
そうした中で、球界を驚かせるトピックを提供したのが、米スポーツ専門局『ESPN』だ。MLB16球団の幹部に実施した独自アンケートの結果を踏まえたリポート内で、「グラスノーはトレード市場のダークホースだ」とし、ドジャースに所属する右腕がトレード要員となる可能性を示唆した。
実績は申し分ない。現在32歳のタイラー・グラスノーは23年オフにトレードでドジャースへと入団。移籍と同時に5年1億3650万ドル（約212億9400万円）の契約を締結させ、中長期を見据えた戦力として先発ローテーションの軸に据えられた。
もっとも、レイズ時代から故障癖を抱え、耐久面での不安を抱えるベテランの稼働率は決して高くはない。25年シーズンも6月に右肩の負傷で60日間の故障者リスト入りをするなど、1年を通してローテーションは守り切れず。ポストシーズンこそ6試合に登板して、防御率1.69、奪三振率10.55と圧巻の数字を残したものの、計算が経ちにくいのも事実ではある。
そんなグラスノーにはトレード拒否権が付帯していないと報じられている。そのため、ドジャースが取引の見込めるうちに“切り札”として利用する可能性はゼロではない。球団の事情を知る『ESPN』の取材に応じた匿名の球界関係者は「ドジャースはオオタニ、ヤマモト、スネル、ササキ、シーハンを軸に据え、グラスノーをトレード市場要員として活用できる」と予測。トレードの内容次第では「放出もありうる」とした。
とはいえ、グラスノーは、山本由伸、ブレーク・スネル、大谷翔平と並ぶ先発4本柱の一人。「体調が万全なら」という前置きは付くが、ポテンシャルは依然として球界屈指の水準にあると言っていい。いまだパフォーマンスの安定に課題を抱える佐々木朗希やエメット・シーハンら若手よりもデーブ・ロバーツ監督をはじめとする首脳陣の信頼は高いのは間違いない。
それだけに匿名幹部が言い放つトレードが実現すれば、衝撃は必至だ。『ESPN』が発信したコメントを伝えた米メディア『The Sporting News』は「先発ローテーションの厚みを活かして他の穴を埋める決断をした場合、グラスノーが潜在的な“大穴トレード候補”として浮上する」と指摘。
同じく米メディア『Clutch Points』は、「他球団を圧倒するスター布陣は、稀有な投手陣とロースターの安定をもたらす」と強調。現在の4本柱でも十分に戦えるとの見解を示した上で、こう続けている。
「ドジャースの“強み”こそが、まさにグラスノーをトレード交渉において『隠れた切り札』として準備する理由だ。それは彼の成績不振によって行われるわけではなく、ドジャースには、他球団には真似できない柔軟な動きを探る余地があるからだ」
「ポストシーズンの奮闘を考えれば痛手だが…」
さらに『Clutch Points』は、今秋のポストシーズンで好投したグラスノーが「市場価値を高めた」と分析。来季3000万ドル（約46億8000万円）の高額年俸が交渉の足かせになる可能性を示唆したものの、「若手育成にも注力しつつあるドジャースにあっては稀有だが、余剰戦力になるかもしれない」と論じた。
「今のグラスノーならば、おそらく全球団で先発投手、それも柱として起用できる。だからこそ、これはドジャースにとって貴重な選択肢となる。先発陣の底上げを損なうことなく、打線の強化、そして救援陣の補強をするためにトレードに出せる選手なのだ。グラスノーの放出はポストシーズンの奮闘を考えれば痛手だが、それによって最終的に必要な戦力強化が実現する可能性が優先される可能性もある」
今オフは、来季にFAイヤーを迎える2年連続サイ・ヤング賞に輝いた怪腕タリク・スクーバル（タイガース）をはじめ、フレディ・ペラルタ（ブルワーズ）など大物投手のトレード動静も注目されている。そうした中でグラスノーが“売り手”として出回るとなれば、ドジャースがマーケットの主役となるのは間違いない。
無論、ドジャース関係者は静観を貫いており、あらゆる交渉事は噂の域は出ていない。それでもワールドシリーズ3連覇を目指すドジャースが思い切ったトレードに踏み切る可能性が「ゼロ」と言い切れないのも事実と言えるのではないだろうか。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]