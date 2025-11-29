巨人の阿部慎之助監督（４６）が２８日、日本ハムからＦＡ宣言して移籍が決まった松本剛外野手（３２）について言及し、外野サバイバルのゴングを鳴らした。入団会見から一夜明け、「みんなにいい刺激になっていると思う。ウチにとっては大事な中堅からベテランの選手の年代なので」と歓迎。「周りのことはいいから、とにかく自分のことを必死にやってくれればいい」とエールを送った。

来季の外野のレギュラーはほぼ白紙。丸、残留要請中のキャベッジ、若林、佐々木、萩尾、岡田、中山、浅野、ドラフト４位の中大・皆川らが候補だが、若手は不透明な部分が多い。２２年に打率３割４分７厘で首位打者に輝き、走攻守そろう松本は補強ポイントに合致した。「いろいろな賛否出ているけど、ウチは必要だと思って獲った」と大きな期待を寄せる。

センターを高いレベルで守れる貴重な存在だが、ポジション確約はせず競争を見極める。「若い選手もチャンスはあると思うので。勝ち取ってつかみ取ってほしい」。新戦力の加入で現メンバーの危機感が高まれば補強の価値はさらに増す。

この日は、神奈川・大磯のレイクウッドＧＣで行われた納会ゴルフでリチャードと同組でラウンド。長距離砲の、破壊力満点のショットに「すごい」を連発した。その後は静岡・熱海の後楽園ホテルに移動して納会であいさつ。「心機一転、後ろを向くことなく、前だけ向いて、チーム一丸で優勝、日本一目指して頑張っていきたい」とリーグ３位からの逆襲へ結束を呼びかけた。（片岡 優帆）