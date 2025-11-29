¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹°éÀ®2°Ì±¦ÏÓ¥·¥ã¥Ô¥í¡¦¥Þ¥·¥å¡¼°ìÏº¡¡ÅÐÏ¿Ì¾¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼¡×½±Ì¾°ÕÍß¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ®²Ì½Ð¤·¤Æ¤«¤é¡×
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¿·¿ÍÁª¼êÆþÃÄÈ¯É½²ñ¸«¤¬¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«¤«¤ì¡¢»ÙÇÛ²¼6Áª¼ê¡¢°éÀ®4Áª¼ê¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿ÆüËÜ³¤¡¦ÉÙ»³¤Î¥·¥ã¥Ô¥í¡¦¥Þ¥·¥å¡¼°ìÏºÅê¼ê¡Ê22¡Ë¤ÏÂç¤¤ÊÌîË¾¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¶²½Ì¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOB¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º²ñÄ¹ÉÕÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤ÈÆ±¤¸ÅÐÏ¿Ì¾¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼¡×¤Î½±Ì¾¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÊÆ±¤¸Ì¾Á°¤Ç¡Ë¸Ø¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥Ð¥ó¥Ð¥ó³Í¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ëÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¢¤Õ¤ì¤ë·É°Õ¤«¤é¡¢ÇØ¥Í¡¼¥à¤â¡ÖICHIRO¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖMATTHEW¡×¤òÁªÂò¤·¤¿¡£¡ÖÂçÀèÇÚ¤Ë¼ºÎé¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Ëµö²Ä¤ò¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¤¤È¡£Æ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£Ãæ³Ø2Ç¯»þ¤Ë¤ÏÎ¹¹Ô¤Ç¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òË¬¤ì¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸½ÃÏ¤Ç´ÑÀï¡£¡Ö¡Ê³°Ìî¤Ë¡ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢½êºî¤¬³Ê¹¥¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¼«Ê¬¤â¸«½¬¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¡¢Ìîµå¿Í¤È¤·¤ÆÂº·É¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¿Í¤ÎÉã¤ò»ý¤Á¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë93¡¢ÂÎ½Å105¥¥í¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤«¤éºÇÂ®153¥¥í¤ò¸Ø¤ëÂç´ï¤À¡£¡ÖÅê¤²¤Ã¤×¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬ËÍ¤ÎÌ¥ÎÏ¡£¡ÊÄ¾µå¤È¡Ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¡£2ÅÙ¤Î»ØÌ¾Ï³¤ì¤«¤é¤Ï¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿Âç·¿±¦ÏÓ¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ó¥Ã¥°¤ÊÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡£¡Êºå°æ¡¡Æü¸þ¡Ë
¡¡¡þ¥·¥ã¥Ô¥í¡¦¥Þ¥·¥å¡¼¡¡°ìÏº¡Ê¤·¤ã¤Ô¤í¡¦¤Þ¤·¤å¡¼¡¡¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë2003Ç¯¡ÊÊ¿15¡Ë3·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î22ºÐ¡£¹ñ³Ø±¡ÆÊÌÚ¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¤ò·Ð¤Æ25Ç¯¤ÏÆÈÎ©¥ê¡¼¥°ÆüËÜ³¤¡¦ÉÙ»³¤Ç¥×¥ì¡¼¡£º£µ¨15ÅÐÈÄ¤Ç4¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.93¡£1¥á¡¼¥È¥ë93¡¢105¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£
¡¡¢ã¼ç¤Ê¥×¥íÆþ¤ê¸å¤ÎÅÐÏ¿Ì¾ÊÑ¹¹¢ä
¡¡¡ù¥Ñ¥ó¥Á¡Ê¥ª¡Ë¡¡º´Æ£ÏÂ¹°¤¬94Ç¯¤Ë¥¤¥Á¥í¡¼¡ÊÎëÌÚ°ìÏ¯¡Ë¤È¤½¤í¤Ã¤ÆÊÑ¹¹¡£¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Ñ¥ó¥Á¥Ñ¡¼¥Þ¤«¤é¡£
¡¡¡ùT¡½²¬ÅÄ¡Ê¥ª¡Ë¡¡²¬ÅÄµ®¹°¤«¤éÊÑ¹¹¡£Æ±À«¤Î²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿09Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¸øÊç¤·¤¿¡£
¡¡¡ùSHINJO¡ÊÆü¡Ë¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤«¤éNPBÉüµ¢¤Î04Ç¯¤Ë¿·¾±¹ä»Ö¤«¤éÊÑ¹¹¡£ÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ¤Î22Ç¯¤Ï¡ÖBIGBOSS¡×¡£
¡¡¡ù»³ËÜ¾»¡ÊÃæ¡Ë¡¡»³ËÜ¾»¹¤«¤éÊÑ¹¹¡£Æ±À«Áª¼ê¶èÊÌ¤Î3»úÎ¬»ÈÍÑÃæ¤Ë³èÌö¤·¤¿¤¿¤á¡¢¸³Ã´¤®¤Ç96Ç¯¤«¤éÅÐÏ¿Ì¾¤Ë¡£