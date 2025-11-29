ＮＹ各市場　５時台　株、債券ともに引け済み　本日は短縮取引

NY株式28日（NY時間15:09）（日本時間05:09）
ダウ平均　　　47716.42（+289.30　+0.61%）
ナスダック　　　23365.69（+151.00　+0.65%）
CME日経平均先物　50245（大証終比：-5　-0.01%）

欧州株式28日終値
英FT100　 9720.51（+26.58　+0.27%）
独DAX　 23836.79（+68.83　+0.29%）
仏CAC40　 8122.71（+23.24　+0.29%）

米国債利回り
2年債　 　3.489（+0.014）
10年債　 　4.013（+0.019）
30年債　 　4.663（+0.021）
期待インフレ率　 　2.235（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.689（+0.009）
英　国　　4.440（-0.010）
カナダ　　3.149（+0.025）
豪　州　　4.515（+0.021）
日　本　　1.805（+0.011）

ビットコイン（ドル）
91011.56（-399.10　-0.44%）
（円建・参考値）
1420万6905円（-62300　-0.44%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ

NY原油先物1 26月限（WTI）（終値）
1バレル＝58.55（-0.10　-0.17%）
NY金先物2 26月限（COMEX）（終値）
1オンス＝4254.90（+52.60　+1.25%）