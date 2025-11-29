ＮＹ各市場 ５時台 株、債券ともに引け済み
ＮＹ各市場 ５時台 株、債券ともに引け済み 本日は短縮取引
NY株式28日（NY時間15:09）（日本時間05:09）
ダウ平均 47716.42（+289.30 +0.61%）
ナスダック 23365.69（+151.00 +0.65%）
CME日経平均先物 50245（大証終比：-5 -0.01%）
欧州株式28日終値
英FT100 9720.51（+26.58 +0.27%）
独DAX 23836.79（+68.83 +0.29%）
仏CAC40 8122.71（+23.24 +0.29%）
米国債利回り
2年債 3.489（+0.014）
10年債 4.013（+0.019）
30年債 4.663（+0.021）
期待インフレ率 2.235（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.689（+0.009）
英 国 4.440（-0.010）
カナダ 3.149（+0.025）
豪 州 4.515（+0.021）
日 本 1.805（+0.011）
ビットコイン（ドル）
91011.56（-399.10 -0.44%）
（円建・参考値）
1420万6905円（-62300 -0.44%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY原油先物1 26月限（WTI）（終値）
1バレル＝58.55（-0.10 -0.17%）
NY金先物2 26月限（COMEX）（終値）
1オンス＝4254.90（+52.60 +1.25%）
NY株式28日（NY時間15:09）（日本時間05:09）
ダウ平均 47716.42（+289.30 +0.61%）
ナスダック 23365.69（+151.00 +0.65%）
CME日経平均先物 50245（大証終比：-5 -0.01%）
欧州株式28日終値
英FT100 9720.51（+26.58 +0.27%）
独DAX 23836.79（+68.83 +0.29%）
仏CAC40 8122.71（+23.24 +0.29%）
米国債利回り
2年債 3.489（+0.014）
10年債 4.013（+0.019）
30年債 4.663（+0.021）
期待インフレ率 2.235（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.689（+0.009）
英 国 4.440（-0.010）
カナダ 3.149（+0.025）
豪 州 4.515（+0.021）
日 本 1.805（+0.011）
ビットコイン（ドル）
91011.56（-399.10 -0.44%）
（円建・参考値）
1420万6905円（-62300 -0.44%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY原油先物1 26月限（WTI）（終値）
1バレル＝58.55（-0.10 -0.17%）
NY金先物2 26月限（COMEX）（終値）
1オンス＝4254.90（+52.60 +1.25%）