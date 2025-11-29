朝にいったん利回り低下も、その後上昇＝ＮＹ債券概況



NY市場朝にかけていったん利回りが低下。ベンチマークとなる１０年債は、感謝祭前水曜日の市場でもサポートとなった３．９９％前後を割り込んだところで一時的に動きが大きくなり、３．９５９６％まで低下もすぐに３．９８％台に戻し、その後は一転して利回り上昇（債券価格下落）。

米株式市場が堅調な動きを見せたことで、リスク警戒後退の流れから債券安となったと見られた。１０年債は４．０３％まで上昇。その後４．０２%ばさみでの推移となった。



２年債も同様にNY朝は利回りが低下。３．４５４６%を付けた。その後の反発で一時３．５０%を超える展開となった。



米国債利回り

2年債 3.489（+0.014）

10年債 4.013（+0.019）

30年債 4.663（+0.021）

期待インフレ率 2.235（-0.005）

※期待インフレ率は10年債で算出



各国10年債

ドイツ 2.689（+0.009）

英 国 4.440（-0.010）

カナダ 3.149（+0.025）

豪 州 4.515（+0.021）

日 本 1.805（+0.011）

