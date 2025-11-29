朝にいったん利回り低下も、その後上昇＝ＮＹ債券概況

　NY市場朝にかけていったん利回りが低下。ベンチマークとなる１０年債は、感謝祭前水曜日の市場でもサポートとなった３．９９％前後を割り込んだところで一時的に動きが大きくなり、３．９５９６％まで低下もすぐに３．９８％台に戻し、その後は一転して利回り上昇（債券価格下落）。
　米株式市場が堅調な動きを見せたことで、リスク警戒後退の流れから債券安となったと見られた。１０年債は４．０３％まで上昇。その後４．０２%ばさみでの推移となった。

　２年債も同様にNY朝は利回りが低下。３．４５４６%を付けた。その後の反発で一時３．５０%を超える展開となった。

米国債利回り
2年債　 　3.489（+0.014）
10年債　 　4.013（+0.019）
30年債　 　4.663（+0.021）
期待インフレ率　 　2.235（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.689（+0.009）
英　国　　4.440（-0.010）
カナダ　　3.149（+0.025）
豪　州　　4.515（+0.021）
日　本　　1.805（+0.011）