【ユーロ圏】
ドイツ消費者物価指数（速報）（11月）22:00
結果　-0.2%
予想　-0.1%　前回　0.3%（前月比)
結果　2.3%
予想　2.4%　前回　2.3%（前年比)
結果　-0.5%
予想　-0.5%　前回　0.3%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
結果　2.6%
予想　2.4%　前回　2.3%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

【カナダ】
実質GDP（2025年 第3四半期）22:30
結果　2.6%
予想　0.6%　前回　-1.8%（-1.6%から修正）（前期比年率)

実質GDP（9月）22:30
結果　0.2%
予想　0.2%　前回　-0.1%（-0.3%から修正）（前月比)
結果　1.0%
予想　0.6%　前回　0.7%（前年比)

＊CME　取引システムに一時障害
CMEグループの取引システムが一時障害で取引ができない状況となった。銀行間為替取引の大部分を担うEBSなども取引ができない状況が見られた。日本時間２２時台にはすべて復旧した。

・ECBラガルド総裁
ECBの政策金利は適正水準、状況は良好