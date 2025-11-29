ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
【ユーロ圏】
ドイツ消費者物価指数（速報）（11月）22:00
結果 -0.2%
予想 -0.1% 前回 0.3%（前月比)
結果 2.3%
予想 2.4% 前回 2.3%（前年比)
結果 -0.5%
予想 -0.5% 前回 0.3%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
結果 2.6%
予想 2.4% 前回 2.3%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
【カナダ】
実質GDP（2025年 第3四半期）22:30
結果 2.6%
予想 0.6% 前回 -1.8%（-1.6%から修正）（前期比年率)
実質GDP（9月）22:30
結果 0.2%
予想 0.2% 前回 -0.1%（-0.3%から修正）（前月比)
結果 1.0%
予想 0.6% 前回 0.7%（前年比)
＊CME 取引システムに一時障害
CMEグループの取引システムが一時障害で取引ができない状況となった。銀行間為替取引の大部分を担うEBSなども取引ができない状況が見られた。日本時間２２時台にはすべて復旧した。
・ECBラガルド総裁
ECBの政策金利は適正水準、状況は良好
