©️ABCテレビ

Aぇ! groupが全国各地で出会った人たちのお手伝いをしながら、多くの人たちに愛されるグループを目指す“お手伝い＆ふれあい旅”番組「あっちこっちAぇ！」。11月29日（土）は茨城県の旅をお届けする。

前回、納豆キャラクターの“ねば～る君”の依頼で、「ねば～る君VSみとちゃんのライバル対決」をお手伝いすることになったAぇ! group。非公認キャラの“ねば～る君”と水戸市公式キャラクターの“みとちゃん”が、真の納豆愛キャラクターNo.1を賭けて３本勝負に挑んだ。小島健と佐野晶哉はねば～る君チーム、正門良規と末澤誠也がみとちゃんチームに分かれて応援。オセロ対決ではみとちゃんが、障害物競争では反則技を使ってねば～る君が勝利した。

１勝１敗で迎えた今回。３本勝負の最終戦は「街角人気投票」だ。街の人たちにどちらか好きなキャラクターに投票してもらい、先に10票を獲得した方が勝ちとなる。地元の男子高校生には可愛いみとちゃんがボディタッチ攻撃！？ 片や、ねば～る君は小島と佐野を巻き込み、モノマネでアピールするが…。さらに、「キャラクターは相手を喜ばせることが大事」と語るねば～る君がマダム２人に生々しすぎるプレゼントを…！？

みとちゃんの勝利まであと一票となり、崖っぷちのねば～る君。アイドル２人の力を借りて、３人でねば～るダンスを披露する。混戦のライバル対決を制するのは…？

次に、地元の人たちとふれ合えるお手伝いスポットが書かれた４枚のカードの中から引いたのは「大進化！和洋中ねばねばグルメ」というカード。納豆をアレンジした和食、洋食、中華を味わう企画に、納豆が大好きな末澤はテンションアップ！ 片や、納豆が苦手な小島は表情を曇らせる！？

©ABCテレビ

最初に訪ねたお店は“ねばねば中華グルメ”が食べられるお店。店長によれば、納豆とつけそばを融合させた“納豆つけそば”で、つゆに納豆を使っているのだとか。もちろん、今回もグルメを賭けたゲームを行い、勝者のみが食べられるというルール。メンバーが挑むゲームは「カウンターでボトルスライディング」。バーで言いそうな“カッコいいセリフ”を添えて、10メートル先のラインにボトルをスライドさせる。ラインまでの距離を競い、ラインから一番遠い人が負けとなる。

メンバーたちは、カウンターで甘～いセリフを囁きながらボトルをスライド。しかし、末澤は気負いすぎたのか、カウンターからボトルを落下させてしまう！ まさかの大失敗に末澤のテンションはだだ下がり。メンバーは救済措置として“泣きの一回”を許す。はたして、末澤は納豆つけめんを食べることができるのか？

©ABCテレビ

ABCテレビ「あっちこっちAぇ!」は、毎週土曜 深夜０時25分放送。TVerでも無料配信。