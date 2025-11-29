Æü´Ú¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢Í§¾ð¤ò¼Ì¿¿¤Ç¡¡¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¼ø¾Þ¼°
¡¡¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡ÛÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¤ò¶¥¤¦Âè12²ó¡ÖÆü´Ú¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¡Êºß´Ú¹ñÆüËÜÂç»È´Û¸øÊóÊ¸²½±¡¤Ê¤É¶¦ºÅ¡Ë¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬28Æü¡¢¥½¥¦¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£º£²ó¤Ï¹ñ¸òÀµ¾ï²½60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¤³¤Î60Ç¯´Ö¤Ë»£¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤âÂÐ¾Ý¤Ë¡£Ìó3Àé¿Í¤«¤é·×5ÀéÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä´ë¶È¤Ê¤É¤¬Áª¤ó¤À24ÅÀ¤Ë¾Þ¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¸Å¤¤¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥½¥¦¥ë¤Î²ñ¼Ò°÷ÍûÀÅÏÂ¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤¬¼õ¾Þ¡£¿·³ã¸©¤ÇÎ¤µ¢¤ê½Ð»º¤·¤¿Êì¤ËÊú¤«¤ì¶â±º¶õ¹Á¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò´Ú¹ñ¿Í¤ÎÉã¿Æ¤¬»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤¬Áª¤Ð¤ì¡ÖÄ¹¤¤»þ¤ò·Ð¤ÆÁª¤Ð¤ì¤Æ¸÷±É¡×¡£Æ±ÀÊ¤·¤¿ÊìÂçÄÍÍ³Èþ»Ò¤µ¤ó¡Ê65¡Ë¤Ï¡Ö·Ý½ÑÅª¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¼Ì¿¿¤À¤¬¡¢Æü´Ú¤Î²Í¤±¶¶¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤Ê¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤ÏÀã¤¬¹ß¤ëÀÄ¿¹¸©¹°Á°»Ô¤Î¹°Á°¾ë¤Ç¼«¿È¤ò»£±Æ¤·¡¢ÀÄ¿¹¸©¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£½é¤á¤Æ¸å±ç¤·¤¿º´²ì¸©´òÌî»Ô¤Î¾Þ¤Ï¡¢Æ±¸©¤òÎ¹¹ÔÃæ¤Ë¾Ð´é¤ÇÁö¤ë¤ï¤¬»Ò¤Î¼Ì¿¿¤ò½ÐÉÊ¤·¤¿ÕªºßÍº¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤ËÂ£¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÅ²¬¤ä°¦É²¡¢Ä¹ºê¤Î³Æ¸©¤Ê¤É¤¬¶¦ºÅ¤·¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¤â¸å±ç¡£¼õ¾Þºî¤Ï12·î¡ÁÍèÇ¯1·î¡¢¶â±º¶õ¹Á¤Ê¤É¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£