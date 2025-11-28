アミ パリスが表参道に長期のポップアップショップをオープン　カフェを併設、小川珈琲監修のドリンクを提供

「アミ パリス（AMI PARIS）」が、表参道にポップアップストア「AMI PARIS POP-UP STORE AND LE CAFÉ AMI」をオープンする。期間は11月28日から2026年10月末までの約1年間。

ポップアップは、明治神宮前駅からほど近いローソンの隣のビルにオープン。1階と2階の2フロア構成で、売り場面積は約136平方メートルだ。店内は、「第二のパリジャンホーム」をテーマにデザイン。ベージュのライムペイントやライトオークの木材、パーケットフローリングなど、アミ パリスのブティックを象徴する素材を使用した。またシーズンごとに変化を加え、「進化型」の空間として展開する。

1階には「Le Café Ami」を併設。小川珈琲が監修したコーヒー（800円）や抹茶ラテ（900円）といったレギュラードリンクや、シナモンカプチーノ（1000円）やホットショコラ（1000円）などのシーズンドリンクのほか、クロワッサン（600円）やパンオショコラ（700円）のフードメニューも提供する。

2階のショップでは、オープン時はメンズ、ウィメンズの2025年秋冬コレクションのアイテムに加えて「Ami Holidays」コレクションも用意。ブランド初となるキッズアイテムの販売も行う。特典として、16万5000円以上のバッグを購入した人にはオリジナルのクロワッサンキーリングを配付する。

◾️AMI PARIS POP-UP STORE AND LE CAFÉ AMI

オープン期間：2025年11月28日（金）〜2026年10月末

所在地：東京都渋谷区神宮前4-26-18 1階、2階

営業時間：11:00〜20:00