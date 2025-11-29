フジテレビは29日、12月7日午後7時放送の「アサヒビール スマドリ THE MANZAI 2025 マスターズ」の出演者を発表した。

年に一度の漫才最高峰の祭典。例年同様、最高顧問にビートたけし、MCはナインティナインの岡村隆史、矢部浩之が務める。

豪華な出演者で注目は1981年12月以来、実に44年ぶりに「THE MANZAI」に登場するザ・ぼんち。他には海原やすよ ともこ、おぎやはぎ、ガクテンソク、かまいたち、ギャロップ、銀シャリ、サンドウィッチマン、タカアンドトシ、チュートリアル、ツートライブ、テンダラー、ナイツ、中川家、錦鯉、NON STYLE、博多華丸・大吉、爆笑問題、パンクブーブー、マヂカルラブリー、ミルクボーイの計21組（※五十音順）の出場が決定した。

また、事前番組「THE MANZAI 2025 プレマスターズ」で観客投票トップとなった1組が参戦。全22組の漫才師が、こん身のステージを繰り広げる。

ビートたけし最高顧問は収録後のコメントを発表。「レベルが上がっちゃって、すごいことになってるね。『THE MANZAI』に出てる人たちは、他の漫才師と差がありすぎると思うよ。ただ“上手い”だけじゃなくて、“おかしい”とか“くだらない”っていうところまで行ってるもんね。昔は上手いって言われりゃ、それで十分だったんだけど、今はそれだけじゃダメで、上手いのは当然として、“くだらない”とか、それとは逆に“よく計算されてる”とか、いろんな要素が求められる。これから漫才を始めようっていう若い人たちは、相当大変だろうね」と出演者を絶賛している。