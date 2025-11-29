BMWオーストラリアPGA選手権

欧州ツアーのBMWオーストラリアPGA選手権が27日、豪ブリスベンのロイヤルクイーンズランドGC（7085ヤード、パー71）で開幕した。地元出身のダニエル・ゲイルが11番でホールインワンを達成。副賞として高級車をゲットした。自身も「夢のようだ」と驚きを隠せない様子だ。

11番パー3。ゲイルの放ったティーショットはグリーン手前でワンバウンド。ラインに乗ると、ピンに直撃してカップインした。ゲイルは黄色いハットを脱いでキャディとハイタッチ。両手を上げて喜びを爆発させた。副賞で贈られたのは「BMW M5 ツーリング」。同社日本公式サイトによると、メーカー希望小売価格は2073万円（税込）の高級車だ。

同ツアー公式サイトは、ラウンド後のゲイルのコメントを紹介。「正直に言って、まだ実感がわかないよ」とし、「素晴らしい商品だから、ホールインワンで獲得できたことでリラックスできたと思う」と明かした。

米専門誌「ゴルフダイジェスト」もゲイルのコメントを載せた記事を掲載。大会前に副賞をチェックした際にこの高級車が目に留まったそうで、「『この車は俺のものだ』って冗談半分で恋人と家族に話していたんだよ」と明かした。まさに有言実行。「かなりクレイジーだね」と驚いていた。

ゲイルは第2日を終えて通算6アンダーとし、首位と4打差の18位としている。



（THE ANSWER編集部）