¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª¡Ö¥¸¥å¥ê¥¢¡×¡Ö¥¹¥Æ¥ë¥Ó¥ª¡×¤Ë¸ÂÄê¼Ö¡ÈINTENSA¡ÉÅÐ¾ì¡ª¥´ー¥ë¥É¤ä¥¿¥ó¥«¥éー¤Î¾å¼Á¤ÊÁõ¤¤
Stellantis¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡ ¥í¥á¥ª¤Î¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡ÖGIULIA INTENSA¡Ê73Âæ¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖSTELVIO INTENSA¡Ê12Âæ¡Ë¡×¤ò2025Ç¯11·î26Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤ÎÀµµ¬¥Ç¥£ー¥éー¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¡È¾ðÇ®Åª¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÈINTENSA¡É¤Ï¡¢¥´ー¥ë¥É¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ä¥¿¥ó¥«¥éー¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤Ë¤è¤ë¾å¼Á¤Ê»ÅÎ©¤Æ¤Ë²Ã¤¨¡¢ALFA™¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤òÆÃÊÌÁõÈ÷¡£¥¹¥Ýー¥ÄÀ¤È²÷Å¬À¤ò¹â¼¡¸µ¤ÇÍ»¹ç¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Ç¤¢¤ë¡£²Á³Ê¤Ï750Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤«¤é¡£
¥¢¥ë¥Õ¥¡ ¥í¥á¥ª ¸ÂÄê¼Ö¡ÖGIULIA INTENSA¡×¤È¡ÖSTELVIO INTENSA¡×¤òÈ¯ÇäGIULIA¤ÈSTELVIO¤Ë¸ÂÄê¥·¥êー¥ºINTENSA¤¬ÅÐ¾ì ¥´ー¥ë¥É¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬ºÝÎ©¤Ä³°Áõ¤È¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥«¥éー¤¬ºÌ¤ë¾å¼Á¤Ê¼¼Æâ¶õ´Ö ALFA™¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÆÃÊÌÁõÈ÷¤Ç¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÀ¤È²÷Å¬À¤ò¹â¼¡¸µ¤ÇÎ¾Î©
Stellantis¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À®ÅÄ ¿Î¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡ ¥í¥á¥ª¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥»¥À¥ó GIULIA¤ÈSUV¤Î STELVIO¤Î¸ÂÄê¼Ö¡ÖGIULIA INTENSA¡Ê¥¸¥å¥ê¥¢ ¥¤¥ó¥Æ¥ó¥µ¡Ë¡×¡Ê73Âæ¸ÂÄê¡Ë¤È¡ÖSTELVIO INTENSA¡Ê¥¹¥Æ¥ë¥ô¥£¥ª¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ó¥µ¡Ë¡×¡Ê12Âæ¸ÂÄê¡Ë¤ò¡¢2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡ ¥í¥á¥ªÀµµ¬¥Ç¥£ー¥éー¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡¢¡ÖGIULIA INTENSA¡×¤¬7,500,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¡ÖSTELVIO INTENSA¡×¤¬8,900,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡ÈINTENSA¡É¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¡Ö¶¯Îõ¤Ê¡×¡Ö¾ðÇ®Åª¤Ê¡×¡ÖÎÏ¶¯¤¤¡×¤Ê¤É¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡ ¥í¥á¥ª¤Î¾ðÇ®¤ÈÈþ³Ø¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¸ÂÄê¥·¥êー¥º¤È¤·¤ÆÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥·¥êー¥ººÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÈ¿±Ç¤·¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇËá¤¾å¤²¤¿°Õ¾¢¤Ç¤¹¡£³°Áõ¤Ë¤Ï¡¢Victory¡¢Value¡¢Exclusivity¡Ê¾¡Íø¤ÎÎò»Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î²ÁÃÍ¡¢¤½¤·¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß´¶¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Õ¥¡ ¥í¥á¥ª¤ÎÅ¯³Ø¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥´ー¥ë¥É¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢Ä¦¹ïÅª¤ÊÈþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÂ¸ºß´¶¤Èµ¤ÉÊ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÁõ¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥ó¥«¥éー¡ÊÃ¸¤¤Ãã¿§¡Ë¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¾å¼Á¤ÊÁÇºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¿¦¿Íµ»¤ò¤â¤Ã¤ÆÀöÎý¤µ¤ì¤¿Èþ°Õ¼±¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¤½£¤Ç¤Ïº£Ç¯2·î¤«¤é¸½¹Ô¥â¥Ç¥ëÁ´¼Ö¼ï¤ËÀßÄê¤µ¤ì¡¢¹â¤¤¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥·¥êー¥º¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢¥·¥êー¥ºÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æº£Ç¯9·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖTONALE Hybrid INTENSA¡×¤¬¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖGIULIA INTENSA¡×¤Î¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤ëGIULIA VELOCE¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡ ¥í¥á¥ª¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥»¥À¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Èþ¤·¤µ¤ÈÁö¤ë´¿¤Ó¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£2.0LÄ¾Îó4µ¤Åû¥¿ー¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢ÎÏ¶¯¤¯³ê¤é¤«¤Ê²ÃÂ®¤È¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê½ÅÎÌ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤è¤ë°ÂÄê¤·¤¿¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¯³Ø¤Ë´ð¤Å¤¯¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤È¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¾å¼Á¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬¡¢Æü¾ï¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤òÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖSTELVIO INTENSA¡×¤Î¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤ëSTELVIO VELOCE¤Ï¡¢SUV¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡ ¥í¥á¥ª¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤ÊÁö¤ê¤òÄÉµá¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£Æ²¡¹¤È¤·¤¿¥µ¥¤¥º¤¬¤â¤¿¤é¤¹¤æ¤È¤ê¤¢¤ë¶õ´Ö¤ÈÂ¸ºß´¶¤Ë¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬À¸¤ß½Ð¤¹ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍ»¹ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥â¥Ç¥ë¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë½ÓÉÒ¤Ê¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ÈÍýÁÛÅª¤Ê½ÅÎÌÇÛÊ¬¡¢·ÚÎÌÀß·×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢SUV¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÁö¤ê¤ò¼Â¸½¤·¡¢¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¡¢Àè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢²÷Å¬À¤È°Â¿´¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤½¤ÎGIULIA¤ÈSTELVIO¤ËINTENSA¥·¥êー¥º¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥´ー¥ë¥É¤È¥¿¥ó¥«¥éー¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢ALFA™¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤òÆÃÊÌÁõÈ÷¤·¡¢¤è¤êÁöÇËÀ¤ò¶¯²½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
³Æ¥â¥Ç¥ë¤ÎÆÃÊÌÁõÈ÷¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÖGIULIA INTENSA¡×
¡¦ 19¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤ー¥ë¡¡¥´ー¥ë¥É¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥«¥Ã¥È»Å¾å¤²
¡¦ ¥Ö¥ìー¥¥¥ã¥ê¥Ñー¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥´ー¥ë¥ÉÊ¸»ú¡Ë
¡¦ ¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥ß¥éー¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¡¡¥°¥í¥¹¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢»°¿§´ú¥Ð¥Ã¥¸ÉÕ¤
¡¦ ¥¹¥Ýー¥Ä¥ì¥¶ー¥·ー¥È¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥¿¥ó¥«¥éー¥¢¥¯¥»¥ó¥ÈÆþ¤ê
¡¦ ¥»¥ó¥¿ー¥¢ー¥à¥ì¥¹¥È¡¡¥¿¥ó¥«¥éー¥¹¥Æ¥Ã¥Á¡¢INTENSA¥í¥´
¡¦ ¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É / ¥É¥¢¥Ñ¥Í¥ë¡¡¥¿¥ó¥«¥éー¥¹¥Æ¥Ã¥Á
¡¦ ¥¹¥Ýー¥Ä¥ì¥¶ー¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡¡¥¿¥ó¥«¥éー¥¢¥¯¥»¥ó¥È
¡¦ ALFA™¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó
¡ÖSTELVIO INTENSA¡×
¡¦ 20¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤ー¥ë¡¡¥´ー¥ë¥É¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥«¥Ã¥È»Å¾å¤²
¡¦ ¥Ö¥ìー¥¥¥ã¥ê¥Ñー¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥´ー¥ë¥ÉÊ¸»ú¡Ë
¡¦ ¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥ß¥éー¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¡¡¥°¥í¥¹¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢»°¿§´ú¥Ð¥Ã¥¸ÉÕ¤
¡¦ ¥¹¥Ýー¥Ä¥ì¥¶ー¥·ー¥È¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥¿¥ó¥«¥éー¥¢¥¯¥»¥ó¥È
¡¦ ¥»¥ó¥¿ー¥¢ー¥à¥ì¥¹¥È¡¡¥¿¥ó¥«¥éー¥¹¥Æ¥Ã¥Á¡¢INTENSA¥í¥´
¡¦ ¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É / ¥É¥¢¥Ñ¥Í¥ë¡¡¥¿¥ó¥«¥éー¥¹¥Æ¥Ã¥Á
¡¦ ¥¹¥Ýー¥Ä¥ì¥¶ー¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡¡¥¿¥ó¥«¥éー¥¢¥¯¥»¥ó¥È
¡¦ ALFA™¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó
¥Ü¥Ç¥£¥«¥éー¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥È¥Ê ¥ì¥Ã¥É¡×¡¢¡Ö¥â¥ó¥È¥ê¥ªー¥ë ¥°¥êー¥ó¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ö¥ë¥«¥Î ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤Î3¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£
¥Ü¥Ç¥£¥«¥éーÊÌ¤Î¸ÂÄêÂæ¿ô¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Alfa Romeo¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Alfa Romeo¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡ ¥í¥á¥ª¡Ë¤Ï¡¢1910Ç¯¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤ÇÁÏ¶È¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥ìー¥·¥ó¥°¥«ー¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢³×¿·¤È¾ðÇ®¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÂî±Û¤·¤¿Áö¹ÔÀÇ½¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£1925Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢À©ÇÆ¤ä¡¢1950Ç¯¤ÎF1½éÂå²¦¼Ô¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î±É¸÷¤¬¤½¤Î¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤ÊÀº¿À¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤È¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤ÊÁÏÂ¤µòÅÀ¡ÖBOTTEGAFUORISERIE¡Ê¥Ü¥Ã¥Æ¥¬¥Õ¥ª¥ê¥»¥ê¥¨¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥âー¥¿ー¡¦¥Ð¥ìー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡¢³×¿·À¡¢¤½¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÄÉµá¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÌö¿Ê¤òÂ³¤±¤ë¥¹¥Ýー¥Æ¥£¥Í¥¹¤È¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
