「バスケットボール男子・Ｗ杯アジア１次予選、日本９０−６４台湾」（２８日、ジーライオンアリーナ神戸）

Ｂ組で、世界ランキング２２位の日本は６７位の台湾に９０−６４で快勝した。パリ五輪以来の代表復帰となった主将の渡辺雄太（３１）＝千葉Ｊ＝がチーム最多の２０得点を挙げる活躍。Ｂ組は日本、台湾のほか中国（２７位）、韓国（５６位）で、来年７月までホームアンドアウェー方式で戦い、上位３チームが突破。１２チームによる２次予選を勝ち抜いた７チームと、開催国のカタールが２０２８年ロサンゼルス五輪の予選を兼ねたＷ杯に出場する。

アカツキジャパンに戻ってきた主将が快勝発進をけん引した。パリ五輪以来の代表復帰となった渡辺雄がチーム最多の２０得点の活躍を見せて、初戦を２６点差で飾った。

第１Ｑに富永のパスをアリウープダンクで決めるなど全開で仕掛けると、第２Ｑは連続３点シュートで９２５４人の観客で埋まった代表戦初開催のジーライオンアリーナ神戸を沸かせた。「バスケットが人気になっている証拠だと思う。よりバスケットを日本で大きくしていきたいので、ここで開催できて、たくさんの人に見てもらえたことは大きかった」と話した。

代表復帰とともにホーバス監督から主将を託された。「責任は出てくるので、自分がしっかり発言できるように誰よりも先頭に立ってハードワークする。今日は自分の仕事ができたと思う」。仲間の好プレーを喜び、停滞する場面では鼓舞する姿も目立ち、コート内外で存在感を発揮した。

Ｗ杯は五輪予選を兼ねるため重要な初戦だった。１２月１日には敵地での台湾との再戦が待つ。「次同じように勝てるとは限らない」。２連勝に向け、主将に油断はない。