たけし×ナイナイ“漫才最高峰の祭典”『THE MANZAI』12・7放送 ザ・ぼんちが44年ぶり出演
フジテレビでは、12月7日午後7時より『アサヒビール スマドリ THE MANZAI 2025 マスターズ』を放送する。最高顧問をビートたけし、MCはナインティナインが担当。お笑いコンビ・ザ・ぼんちが、1981年12月8日放送の『火曜ワイドスペシャル THE MANZAI9』以来、44年ぶりに『THE MANZAI』への出演を果たす。
たけしは昨年に引き続いて、スタジオとは別のアパート風の一室で、こたつに入りながらテレビモニター越しに漫才を鑑賞することに。超リラックスモードながらも、漫才師たちのネタを切れ味鋭く、かつ愛情たっぷりに解説するたけしの感想コメントの数々は今年も健在。また、スタジオのMC席から漫才マスターたちのステージを楽しそうに見守るナインティナインの軽妙なフリートークも大きな見どころだ。
3人が見守る中、珠玉のネタを披露する“THE MANZAIマスター”の顔ぶれが、このたびついに明らかに！海原やすよ ともこ、おぎやはぎ、ガクテンソク、かまいたち、ギャロップ、銀シャリ、ザ・ぼんち、サンドウィッチマン、タカアンドトシ、チュートリアル、ツートライブ、テンダラー、ナイツ、中川家、錦鯉、NON STYLE、博多華丸・大吉、爆笑問題、パンクブーブー、マヂカルラブリー、ミルクボーイ、以上21組（※五十音順）の出場が決定した。
今年も、漫才界の最前線をひた走るトップランナーたちが大集結。日頃、劇場を主戦場に活動しているコンビによる“王道の漫才”から、現在は主にテレビで活躍しているコンビによる、当番組でしか見られない“レアな漫才”まで、個性豊かな漫才が次々と繰り広げられていく。初代王者の中川家をはじめ、チュートリアル、NON STYLE、ミルクボーイ、錦鯉ら、『M-1グランプリ』の歴代チャンピオンが多数登場するほか、結成16年以上の漫才師たちがしのぎを削る漫才賞レース『THE SECOND〜漫才トーナメント〜』からは、2023年優勝のギャロップ、2024年優勝のガクテンソク、そして2025年優勝のツートライブと、過去3大会の優勝コンビが勢ぞろい。ツートライブは、待望の『THE MANZAI マスターズ』初出場となる。
そして今回最も特筆すべき出演者が、1972年コンビ結成の大ベテラン、ザ・ぼんち。今年5月、『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2025』でグランプリファイナル進出を果たし、各世代のお笑いファンの間で熱い注目を集めたザ・ぼんちは、マスターズには今回が初出場となるが、『THE MANZAI』への出演は、1981年12月8日放送の『火曜ワイドスペシャル THE MANZAI9』以来、なんと44年ぶり。1980年代初め、『THE MANZAI』の主力メンバーの1組として、空前の漫才ブームをけん引してきたザ・ぼんちの2人が、半世紀近くの時を経た今、その後継番組である『THE MANZAI マスターズ』の舞台で、いったいどんな漫才を見せてくれるのか。また、盟友・ビートたけしの反応は…。
■ビートたけし
◆今年の『THE MANZAI』はいかがでしたか？収録を終えた感想をお聞かせください。
「レベルが上がっちゃって、すごいことになってるね。『THE MANZAI』に出てる人たちは、他の漫才師と差がありすぎると思うよ。ただ“上手い”だけじゃなくて、“おかしい”とか“くだらない”っていうところまで行ってるもんね。昔は上手いって言われりゃ、それで十分だったんだけど、今はそれだけじゃダメで、上手いのは当然として、“くだらない”とか、それとは逆に“よく計算されてる”とか、いろんな要素が求められる。これから漫才を始めようっていう若い人たちは、相当大変だろうね」
◆“こたつスタイル”での出演は、たけしさんご自身から提案されたそうですね。
「いや〜、このスタイルはいいねぇ、楽で（笑）。来年は（島田）洋七も呼んで、２人でお茶飲みながら、延々と漫才の悪口を言うのも面白いかなって思ってるんだけど。
でも、最近たまに洋七が俺の家に遊びに来て、今の若手の漫才の話とかもするけど、俺も洋七も結局、自分たちより今の子たちの方が全然すごいって、もう完全に認めちゃってるんだよね。技術に関して言えば、俺たちは今の若手には到底かなわない。昔は漫才もまだ珍しくて新鮮に映ったからなのか、お客のウケ方というか、笑いの大きさは、漫才ブームの時代の方がすごかったような気もするけど、ネタのひとつひとつを細かく分析すれば、今の漫才の方が数段上を行ってるのは間違いないね」
◆久しぶりに、ザ・ぼんちのお2人の漫才をご覧になられて、いかがでしたか？
「昔から全く変わってなくて笑っちゃったよ（笑）。本当のことを言うと、漫才ブームの頃って、あれだけ一緒に仕事しておきながら、芸人同士ほとんど口を利いてないんだよ。別にあの2人に限ったことじゃないけど、あいさつもろくにしなかった。だから当時の『THE MANZAI』でも、お互いに漫才の練習をしてるときは絶対近づかないようにしてたし、本番が始まったら始まったで、俺たち以外は全員失敗しろ、ウケないでくれって、ずっと祈ってたもん（笑）。でもさ、ザ・ぼんちとかB&Bとか、ドッカンドッカン、まぁウケるわけ。その笑い声が俺たちの楽屋にまで聞こえてきて、落ち込んじゃったりして（笑）。みんな負けず嫌いで、すごい時代だったね」
■ナインティナイン（岡村隆史、矢部浩之）
◆今年の『THE MANZAI』はいかがでしたか？
岡村「いやもう、今年もやっぱり面白かったです」
矢部「目の前で生の漫才を見ることができて、幸せでした」
◆出演された漫才師の方々の中で、特に印象に残ったのは？
岡村「まずはやっぱり、ザ・ぼんちさんですよね。80年代の『THE MANZAI』に出てたザ・ぼんちさんが、令和７年の『THE MANZAI』にも出ているという。しかもその漫才を、たけしさんが見ているっていうね。小学校の頃に夢中で見ていた僕たちからしたら、まるで夢のようで」
矢部「さっきスタッフから聞いたんですけど、ザ・ぼんちさんもツービートさんも、『THE MANZAI』の第１回＜1980年４月１日（火））放送＞に出演されていたらしくて。いわばみなさん、漫才ブームの立役者ですからね。僕らとか、僕らより少し上の世代の方々にとっては、めちゃめちゃ貴重な映像になると思うので、ぜひ見ていただきたいですね」
岡村「そうですね。そして来年はぜひ、（西川）のりお・（上方）よしおさんにも出ていただきたいなと（笑）」
矢部「僕は、本当に全組面白かったんですけど、特によかったのはチュートリアルかな。 徳井（義実）さんの、あのとぼけた顔がたまらなくて…」
岡村「わかるわ〜」
矢部「（笑）。なんかこう、いろいろ紆余曲折を経ながら、ちゃんと漫才コンビとして復活して、面白い漫才をやっている姿を見せてもらったなっていう感じがして。素晴らしかったですね」
岡村「僕は、かまいたちも面白かったです。途中から、濱家（隆一）が山内（健司）にキレ始めるじゃないですか。あのあたりから、もう目が離せなくなるっていうか」
矢部「不思議なのは、ずっと聞いてると、山内が言ってることの方が正論に思えてくる瞬間があるんですよね（笑）。で、そこから濱家が巻き返していくという」
岡村「あと、詳しいことはあんまり話せないんですけど、オンエアでどんな風に編集されているかちょっと心配なのが、ナイツ。ディレクターさんが頭抱えてましたからね（笑）。でもナイツはナイツで、“やれるだけのことはやったので、好きなところを使ってください”みたいなスタンスなのが、また素晴らしいなと」
矢部「僕らとしては全編オンエアしてほしいんですけども、実際のオンエアを見たら、えらいスマートな漫才になってるかもしれませんね（笑）」
岡村「それもあり得るし、『THE MANZAI』史上初めて、漫才中に“ピー”っていう音が入るかもしれへんし（笑）。視聴者のみなさんも、ぜひ注目していただけたらと思います」
＜最高顧問＞
ビートたけし
＜MC＞
ナインティナイン（岡村隆史、矢部浩之）
＜進行＞
小室瑛莉子（フジテレビアナウンサー）
＜マスターズ出場者＞ ※五十音順
海原やすよ ともこ、おぎやはぎ、ガクテンソク、かまいたち、ギャロップ、銀シャリ、ザ・ぼんち、サンドウィッチマン、タカアンドトシ、チュートリアル、ツートライブ、テンダラー、ナイツ、中川家、錦鯉、NON STYLE、博多華丸・大吉、爆笑問題、パンクブーブー、マヂカルラブリー、ミルクボーイ
およびプレマスターズを勝ち抜いた1組
