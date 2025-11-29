【白いうさぎ Rosu Wonderland Ver.】 2026年9月 発売予定 価格 通常版：36,300円 豪華版：38,500円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

Hobby sakuraより、2026年9月に発売予定の1/7スケールフィギュア「白いうさぎ Rosu Wonderland Ver.」。こちらは、イラストレーターのRosuuri氏が描いたオリジナルキャラクター「白いうさぎ Rosu」を立体化したものだ。

「不思議の国のアリス」に登場する白うさぎを擬人化したようなキャラクターで、全体的にファンタジックな雰囲気が漂っていることに加え、Rosuuri氏のイラストが持つ繊細なスタイルを余すところなくフィギュアで再現している。

フィギュアの素材はPUで、台座部分を含む全高は約290mmだ

白うさぎというキャラクター設定らしく、頭の上に大きな耳を付けたこちらのRosu。ピンク色の長い髪は、背中側で弧を描くように舞っており、こちらも躍動感のある作りになっている。髪の一部は細かく編み込まれているほか、白いリボンでまとめられているなど、かなり丁寧に作り込まれているのがわかる。

全体的にピンクっぽい色合いになっており、赤い大きな瞳や少しだけ赤らんだ頬と白肌の色合いも美しい。口を小さく閉じておっとりとした表情も、眺めているだけで疲れた心を癒やしてくれそうな魅力がある。

頭には大きな耳をつけている

髪の一部は編み込まれている

ふっくらとした顔がキュートすぎる！

Rosuが身につけている衣装は白を基調としており、裾の部分にはフリルが付けられているなど、おしゃれなスタイルになっている。クラブ、ハート、ダイヤ、スペードなどトランプをモチーフにした柄が描かれており、こちらも不思議の国のアリスをイメージさせる。

時間を重視する白うさぎのように、手には金の時計を持っている

衣装は胸元と背中が大きく開いている

腕の衣装は裾が大きく広がっている

脚は赤いタイツを身につけており、そこに金色のパンプスを履いた姿になっている。この色合いも相まって、若干クリスマスっぽく見えるところも面白い。台座はほとんどジオラマのような作りになっており、バラがあしらわれた金色の額縁や本、チェスの駒などが散りばめられている。

ふんわりとめくれたドレスの下から、白い太ももがチラリと見える

足元に履いた金色のパンプスが目立つ

台座部分の作り込みも素晴らしい

こちらの「白いうさぎ Rosu Wonderland Ver.」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。ちなみに通常版とは別に豪華版もラインナップされており、こちらはフィギュアの元になったRosuuri氏の原画が描かれたタペストリーが付属している。これから予約する人は、合わせてチェックしておくといいだろう。

【フォトギャラリー】

(C)Hobby sakura/Rosuuri. All Rights Reserved.