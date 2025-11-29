巨人は２８日、オコエ瑠偉外野手（２８）を自由契約にすると発表した。来季以降の活躍の場について話し合いを重ねた結果、海外など他球団でプレーできるチャンスを設けるとの結論に達した。双方合意の上で１１月末に提出する保留者選手名簿から外すことになり、電撃退団が決まった。

楽天から現役ドラフトで移籍３年目の今季は６１試合出場で打率２割４分６厘、０本塁打、５打点だった。吉村ＣＢＯは「まずは海外が一番、彼にとっていろんな夢とか目標があるということも言っていたので。球団としても今後、できる限りのサポートはしていくという形で送り出すことになった」と説明した。

静岡・熱海での納会前に取材対応した阿部監督は「本人と球団で話し合いをされたみたいなので。さっき本人とも連絡して、頑張ってほしいというのは伝えさせていただきました」と明かした。オコエからは感謝の言葉があったという。

新たな道に進むオコエは球団を通して「シーズン終了後から球団と話し合い、最終的に海外含めた他チームへの挑戦を認めていただきました。今後、成長した姿を見せることができるようチャレンジしていきたい」とコメントした。