巨人は２８日、オコエ瑠偉外野手（２８）を保留選手名簿に掲載せず、自由契約にすると発表した。球団はシーズン後にオコエと来季以降の活躍の場について話し合いを続け、両者が合意の上で、海外リーグを含めた他球団でプレーするチャンスを与えるという異例の判断を下す形となった。

巨人が異例の形で、オコエの自由契約を容認することを決めた。球団はオコエと来季以降について協議を続けた結果、「海外の野球リーグなど他球団でプレーできるチャンスを設けた方が本人にとって良いとの結論」に達したといい、「双方合意の上で１１月末に提出する全保留者選手名簿に掲載しないこととし、オコエ選手を自由契約選手にいたします」と発表した。

オコエは球団を通じて「最終的に海外野球含めた他チームへの挑戦ということを認めていただきました」とコメント。この日、静岡県熱海市内で納会に出席した吉村チーフ・ベースボール・オフィサーは「まずは海外が一番。彼にとっていろいろな夢や目標があると言っていた。国際部も全力で彼をサポートしていく」とした。阿部監督は「本人とも連絡をして『頑張ってほしい』と伝えさせていただいた。（オコエからは）感謝の言葉ばかりだった」と直接激励をしたことを明かした。

オコエは２０２２年オフの現役ドラフトで楽天から巨人に移籍。昨季は自身最多の６８試合に出場してリーグ優勝に貢献したが、今季も定位置獲得とはならなかった。「今後、成長した姿を見せることができるようチャレンジしていきたい」と意気込みを示した。新天地へ活躍の場を求め、開花の時を目指していく。

◆オコエ 瑠偉（おこえ・るい）１９９７年７月２１日生まれ、東京都出身。２８歳。１８５センチ、１００キロ。右投げ右打ち。関東第一３年夏の甲子園に出場し、４強進出。１５年度ドラフト１位で楽天入団。現役ドラフトを経て２３年に巨人へ移籍した。今季推定年俸は２４００万円。