¡¡Ê¿ÅÄ¾¡ÃË2·³´ÆÆÄ¡Ê66¡Ë¤¬28Æü¡¢¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡ÖÇ®·ì¡ª¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹ÅÞ¡×¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£¼ã¸×¤Ø¤Îº£¥ª¥Õ¤Î¡È½ÉÂê¡É¤È¤·¤Æ±Ç²è¡Ö±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡×´Ñ¾Þ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º±Ç²è¸«¤í¤Ã¤Æ¤Í¡Ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£²£ÅÄ¤ÎÌîµå¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¤º¤Ã¤È¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ËÜÅö¤Ï¡Ê2·³ËÜµòÃÏ¤Î¡ËSGL¤Ç¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤°¤é¤¤¤À¤è¡×
¡¡Æ±±Ç²è¤Ï23Ç¯¤ËÇ¾¼ðáç¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²£ÅÄ¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î·à¾ì¤Ç¸ø³«¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£±Ç²è¤Ç¤ÏÊ¿ÅÄ2·³´ÆÆÄÌò¤òÂç¿¹ÆîÊþ¤¬±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡Ö·à¾ì¤Ç¸«¤ë¤è¡£½÷Ë¼¤â¹Ô¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¤Í¡×¤È¼«¤é¤â²£ÅÄ¤µ¤ó¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤Ê¤¬¤éÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡¡ÖÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¹¬¤»¡¢¡Ê²£ÅÄ¤µ¤ó¤Î¡Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤Ï¡Ê±Ç²è¤ò¸«¤Æ¡ËÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ï»ëÌî¤ò¹¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£ÌÔÎý½¬¤À¤±¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¤¡È²£ÅÄº²¡É¤Î·Ñ¾µ¼Ô½Ð¸½¤ò´ê¤Ã¤¿¡£¡¡¡Ê±óÆ£¡¡Îé¡Ë