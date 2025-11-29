「女子ゴルフ・ツアー選手権リコー杯・第２日」（２８日、宮崎ＣＣ＝パー７２）

１３位から出た穴井詩（３８）＝ＧＯＬＦ５＝が１イーグル、５バーディー、２ボギーの６７で回り、通算６アンダーで首位に浮上した。１打差の２位に鈴木愛（セールスフォース）と岩井明愛（Ｈｏｎｄａ）が並んだ。岩井明は３日目に、通算４アンダーで４位につけた妹・千怜と同組になった。

最高の滑り出しだ。穴井は１番、フェアウエーから残り１０６ヤードを５２度のウエッジでピン右手前にヒットさせると、そのまま転がってカップイン。使用コースが宮崎ＣＣとなった２００３年以降、１番でのイーグルは史上初だ。「あれから余裕を持って回ることができた」とその後もスコアを伸ばし、首位に浮上した。

今大会での６７も首位も、初出場した１４年第３ラウンド以来の自己ベストタイ。その年は最終日に１打差を追いつかれ、テレサ・ルー（台湾）とのプレーオフ２ホール目で敗れた。

そこから回数を重ね、１０度目の出場。特に今年は「ラフが長いので、そこに着弾すると絶対に前にいかない」と自慢のドライバーをあえて「短く持って、ティーは低く、ボールを中に寄せて、木（松林）より上がらないようイメージしている」という。飛距離を捨て、マネジメントで勝負できる技術を身につけた。

１１年前の敗戦は「思い出すが、当時の自分なら上出来」と言う。もちろん「毎年（勝ちたいと）思っている」ところに自力でつかんだチャンス。「まだ２日あるから」と静かに、虎視眈々（たんたん）とツアー７勝目を狙う。