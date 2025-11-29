藤川監督から来季の守護神に指名された岩崎が、圧倒的な数字で後輩たちをけん引していく覚悟を示した。

指揮官は26日に「今シーズンも岩崎で基本的には進んでいますから、現在も（抑えは）岩崎です」と来季も大事なマウンドを託すことを示唆。報道陣から伝え聞いた左腕は「明言なんですか？本当ですか？」と戸惑った様子も最後は「本当ですか？しっかり調整します」と表情を引き締めた。

昨秋、就任早々の新監督から守護神に指名されプロ入り後初めて開幕を守護神で迎えた今季。「今までは誰かの代わりとかはありましたけど、開幕は初めて。やりやすかった」と強い覚悟でシーズンに臨み53試合に登板し、31セーブを挙げるなど、2年ぶりのリーグ優勝に貢献した。

来季へ向けては現状維持ではなく、“シン岩崎”で挑む。今オフは近年封印してきたウエートトレーニングを再開しフィジカル強化に注力。さらに、「ずっと捕手に任せっぱなしだった」という対戦を幾度も重ねてきた他球団の主力打者への配球面も見直す考え。来年6月で35歳となるだけに「（オフは）コンディションをしっかり整えること、トレーニングをしっかり入れている」と頭も体もアップデートしていく。

「自分がしっかりしないと（後輩が）付いて来ない。数字で引っ張れるようにやっていきたい」

今季は4、8月の月間防御率は3点台、9月は4点台と少々、安定感を欠いた。強靱（きょうじん）な体と新たな配球を駆使してライバル球団の前に立ちはだかり、調子の波もなくす。目指すは完全無欠のストッパー。開幕から圧倒的な投球を見せて、石井、及川ら最強ブルペン陣の先頭に立つ。 （遠藤 礼）