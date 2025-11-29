ラグビーの関西大学Ａリーグで２年ぶりの優勝を目指す京産大が２８日、京都市内のグラウンドで練習を公開した。３０日のリーグ最終節（花園）で、ともに６戦全勝の天理大との大一番を迎える。練習後には元日本代表ＳＯの広瀬佳司監督から選手にジャージーを渡す恒例の“儀式”が行われ、主将のフランカー伊藤森心（４年＝松山聖陵）が全員の前で「ひたむきに、愚直に、このメンバー全員で関西一の景色を見に行こう」と訴えた。

昨年の天理大との直接対決は１５−３１で敗れ、関西４連覇の夢が途切れた。今年は雪辱をかけた戦いになる。京産大では異例の一般入試からレギュラーをつかんで主将になった努力家の伊藤は、天理大のＳＯ上ノ坊駿介（４年＝石見智翠館）を意識。「上ノ坊が天才なら僕は凡人。それが分かっているので、誰よりもひたむきにグラウンドでは体を張り続けたいと思います」と闘志を燃やした。

僅差の試合になることも想定し、広瀬監督はキッカーを任せるＳＨ高木城治（３年＝東福岡）の「足」にも期待する。現役時代にキックの職人、スーパーブーツとして代表でも活躍した同監督は「彼のプレースキックの成功率は素晴らしい。全部入れるんだという気持ちが１００％、９０％という結果につながっている」と語りつつ「タイトルにはこだわりたい」ときっぱり。

全勝対決を制し、２年ぶりの関西王者、その先にある全国大学選手権へと勢いをつける。