日本ハムからトレードで阪神に移籍した伏見寅威捕手（３５）が２８日、兵庫県西宮市内で入団会見に臨み、高校の後輩である門別をはじめ、若手投手の能力を引き出すことへ意欲を示した。単年契約で年俸１億円、背番号は１７。以下、伏見との一問一答。（金額は推定）

◇ ◇

−トレードと聞いた時の心境は。

「急だったので驚きはあったんですけど、トレードはポジティブなものだと思っているので、すごく前向きでした」

−関西に戻ってきた。

「何か引き寄せられているような感じがしました。第二の故郷（という言葉）が当てはまるのかなと」

−藤川監督とのやりとりは。

「決まった時に少し電話で話しました。電話で話せるとは思っていなかったので感激しました。すごく前向きな話をしていただきました」

−背番号「１７」は。

「（捕手としては）珍しいなと思いました」

−チーム内でどう戦っていくか。

「坂本選手も梅野選手もリスペクトしていますし、すごくいい選手。切磋琢磨（せっさたくま）しながら高め合える関係でいたいです」

−甲子園について。

「自分たちの声も全く通らなかったし、全然ピンチじゃないのに声援によってピンチに感じたり、独特な雰囲気がある球場。ホームになるので心強さを感じています」

−打力がポイント。

「打撃面でもアピールしていけたらいいなと思いますけど、（甲子園で）ホームランが届くかは分からないです」