¡Úºå¿À¡Û¿·²ÃÆþ¤Î36ºÐ¡¦Éú¸«ÆÒ°Ò¡¡´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡ÖÆó¶Ë²½¡×²ò¾Ã¡õ¡ÖÎáÏÂ¤ÎÄá²¬¡×¤ÎÌò³ä
¡¡ºå¿À¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¿·²ÃÆþ¤·¤¿Éú¸«ÆÒ°ÒÊá¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤¬£²£¸Æü¡¢Ê¼¸Ë¡¦À¾µÜ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡ÖÆ£Àî´ÆÆÄ¤òÆ¹¾å¤²¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à»Ë¾å½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤â¤½¤ÎÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£³£µºÐ¤Ç¥¿¥Æ¥¸¥Þ¤ËÂµ¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏÌî¼êºÇÇ¯Ä¹¡£°ìÊý¤ÇÌÔ¸×¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÀïÎ¬¤¬ÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢¼ã¼ê¼çÂÎ¤Î¥Á¡¼¥à¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¸«¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿ÃÝÆâÉûËÜÉôÄ¹¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¤¯¤ß¼è¤ë·Á¤Ç¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏºäËÜ¤¬¤¤¤ÆÇßÌî¤â¤¤¤ë¤¬¡¢Êá¼ê¤Ï¥Á¡¼¥àÆâ¤ÇÆó¶Ë²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î´Ö¤ò¤È¤ê¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢Êá¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤¿°Õ¿Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÆó¶Ë²½¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬É½¤¹ÄÌ¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏºäËÜ¤ÈÇßÌî¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ½½Ê¬¤Î£³£°ÂåÊá¼ê¤¬£²¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦Àð¤ÎÍ×Ìò¤Î°éÀ®¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£¡Ö¡Ê¼ã¼êÊá¼ê¤â¡ËÉú¸«¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¦¡£¥Ò¥ó¥È¤òÊ¹¤±¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤ÈÃÝÆâÉûËÜÉôÄ¹¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£Æ£Á¿ÍÅªÊä½þ¤Ë¤è¤êÉú¸«¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸£³£¶ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ç¡¢£²£°£±£³Ç¯¥ª¥Õ¤Ëºå¿À¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤Î¤ÏÆ±µåÃÄ£Ï£Â¤ÎÄá²¬°ìÀ®»á¡Ê£´£¸¡á¸½´Ú¹ñ¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥³¡¼¥Á¡Ë¡£°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤«¤é°ì·³ÄêÃå¤ò²Ì¤¿¤·¡¢²£ÉÍ¡ÊÅö»þ¡Ë¢ªµð¿Í¢ª£Ä£å£Î£Á¤ÈÊ£¿ôµåÃÄ¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿·Ð¸³ÃÍ¤ò¿·Å·ÃÏ¤Ë´Ô¸µ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þÂçÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤À¤Ã¤¿ÇßÌî¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼Êá¼ê¤ËÄêÃå¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢Æ±»á¤Ï¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Îà¤Ä¤Ê¤®Ìòá¤òÌ³¤á¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ã¼êÅê¼ê¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤â¤¿¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¹âÂ´¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤ÎÆ£Ï²¡Ê¸½£Ä£å£Î£Á¡Ë¤¬ÅÐÈÄ¤¹¤ë»î¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤Ç½Ð¾ì¡£¥Ù¥Æ¥é¥óÊá¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¿ô»ú¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¸ÅÁã¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡õÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¤â¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼Ìò¤òÎ¨Àè¤·¤Æ°ú¤¼õ¤±¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤«¤é¤Î¿®Ë¾¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¿Éú¸«¤â¼ã¼êÅê¼ê¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥ï¡¼¥¯¤¬Âç¤¤Ê»ý¤ÁÌ£¡£¸×Åê¼ê¿Ø¤Ë¤ÏÌçÊÌ¡¢°ñÌÚ¡¢º£Ä«´Ý¡¢¹©Æ£¤È¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¤½¤í¤¦¤À¤±¤Ë¡ÖÎáÏÂ¤ÎÄá²¬¡×¤È¤·¤Æ½Â¤¤Æ¯¤¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£