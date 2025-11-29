¡Ú¿·ÆüËÜ¡¦£×£Ô£Ì¡ÛYuto-Ice ¥ê¡¼¥°Àï½é¾¡Íø¡ª¡¡Æ±Ãæ¤ÎÀèÇÚ¡¦Ãª¶¶¹°»ê¤Ø¤Î°¦¤òÎÏÀâ¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Ï¾ù¤ì¤Í¤¨¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£²£¸ÆüÀÄ¿¹Âç²ñ¤Î¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡Ê£×£Ô£Ì¡Ë¡×£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¸ø¼°Àï¤Ç¡¢£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î¡Ö¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ê£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¡Ë¡×¤³¤È£Ù£õ£ô£ï¡½£É£ã£å¡Ê£²£¸¡Ë¡¢£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¡Ê£²£·¡ËÁÈ¤¬Ãª¶¶¹°»ê¡Ê£´£¹¡Ë¡¢¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥º¥â¡Ê£³£¹¡ËÁÈ¤«¤é½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡£É£ã£å¤Ï£¸Æü°Â¾ëÂç²ñ¤Ç´ôÉì¡¦Âç³À»ÔÎ©ÅìÃæ³Ø¹»¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ëÃª¶¶¤È¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÇÔÀï¡£¤³¤ÎÆü¤â¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¤òÍá¤Ó¤ÆµçÃÏ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤¬¡¢´Ö°ìÈ±¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¶å»à¤Ë°ìÀ¸¤òÆÀ¤ë¡£°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤«¤éÃª¶¶¤Ë£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¡Ê¹çÂÎ¼°¥Ñ¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡Ë¤ò·è¤á¤Æ·ÁÀªµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£ºÇ¸å¤Ï£Ã£ò£õ£å£ì£ì£á¡Ê´éÌÌ¤Ø¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥¥Ã¥¯¡Ë¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿£É£ã£å¤Ï¡Ö¥ª¥¤¡¢¥¨¡¼¥¹¡£¤³¤Î¥±¥ó¥«¡¢²¶¤é¤Î¾¡¤Á¤ä¡×¤È¾¡¤Á¸Ø¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö²¶¤ÏÀÎ¥¯¥½¥ä¥í¡¼¤ä¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤Ê¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤È¤¢¤ó¤¿¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¡£²¶¤Ï¤¢¤ó¤¿¤ÈÆ±Ãæ¡ÊÃí¡¦Æ±¤¸Ãæ³Ø¹»¡Ë¤Ç¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤¿¤ÎÉÕ¤±¿Í¤ä¤Ã¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤è¡£¤ªÁ°¡¢°úÂà»î¹ç¡¢Â¾ÃÄÂÎ¤Î¥ä¥Ä¤È¤ä¤ë¤ó¤À¤í¡©¡¡¤É¤ó¤Ê³Ð¸ç¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê´¶¾ð¤Ç¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤Æ°úÂà¤·¤¿¤È¤«¤ÏÊ¬¤«¤ó¤Í¤¨¤±¤É¤è¡ÄÀäÂÐ¾¡¤Æ¤è¥³¥Î¥ä¥í¡¼¡ª¡×¤È¡¢ÍèÇ¯£±·î£´Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç°úÂà»î¹ç¡Êvs ¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¡Ë¤ò¹µ¤¨¤ëÃª¶¶¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥ä¥Ä¤¬¤ªÁ°¤Ë±Æ¶ÁÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤è¤Ê¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ï¾ù¤ì¤Í¤¨¡£¥¬¥é¤¸¤ã¤Í¤¨¤¬²¶¤¬°ìÈÖ¡¢Ãª¶¶¹°»ê¤È¤¤¤¦¥ì¥¹¥é¡¼¤ò¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ë°¦¤·Â³¤±¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È»Õ¾¢¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿£É£ã£å¤À¤¬¡¢£×£Ô£Ì¤ÏÏ¢ÇÔ¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤³¤ÎÆü¤è¤¦¤ä¤¯½éÆü¡£¡Ö»Ä¤ê¤Î¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡¢Á´¾¡¤ÇÍ¥¾¡¤À¡£¤¿¤À¥Æ¥á¥¨¤é¤Ï´¶¤¸¤í¡£¥ì¥Ã¥Ä¡¦¥²¥Ã¥È¡¦¥Ï¥¤¡ª¡¡¥Ó¥¬¥Ã¥×¡ª¡×¤ÈµÕ½±¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£