¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û¹âÂ´¥É¥é£±Æ£ÀîÆØÌé¤Ëà»³²¼½ØÊ¿Âç¡ÜµÜ¾ëÂçÌïá¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÀâ¡Ö¼þ¤ê¤Ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¿·¿ÍÁª¼êÆþÃÄ²ñ¸«¤¬£²£¸Æü¤ËÂçºå»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¡¢¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÎÆ£ÀîÆØÌéÅê¼ê¡Ê£±£¸¡á±ä²¬³Ø±à¡Ë¤¬£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¤ÎÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£Àî¤¬¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÆ±¤¸Ê¡²¬½Ð¿È¤Î»³²¼½ØÊ¿Âç¤Ç¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤â¤¹¤´¤¤¤±¤É¡¢¥«¡¼¥Ö¤Î¶¯¤µ¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÏÓ¤Î¿¶¤ê¤ÇÍîº¹¤¬½Ð¤»¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¡£°ì·³¤ÇÅÐÈÄ²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤í¤È¤«¡¢¹â¹»»þÂå¡ÊÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¡Ë¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Æ¤Æ¤â´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Û¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡£±£¸£³¥»¥ó¥Á¡¢£¸£¸¥¥í¤ÎµðÂÎ¤«¤éºÇÂ®£±£µ£³¥¥í¤Î¹äµå¤òÅê¤²¹þ¤à¤¬¡¢À³ÊÅª¤Ë¤Ï¸ý¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¡Ö¥°¥¤¥°¥¤¹Ô¤¯Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¹µ¤¨¤á¡£ËÑëÄ¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ï¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¡¦µÜ¾ëÂçÌï¤ÎÆþÃÄ»þ¤ò»×¤ï¤»¤ë¡£¥¹¥«¥¦¥È¤Î£±¿Í¤Ï¡ÖÌ¥ÎÏ¤Ï¥º¥É¡¼¥ó¤È¤¯¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡£¥¿¥¤¥×Åª¤Ë¤Ï½ØÊ¿Âç¤Ë¶á¤¤¡×¤È¤·¡ÖÀ³Ê¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ç´ØÀ¾¸þ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢µÜ¾ë¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼þ¤ê¤Ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¿Í´ÖÅª¤Ë¤âÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤È»×¤¦¡£¥¤¥¸¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¶«¤ó¤À¤ê¡¢Æ®»Ö¥à¥½Ð¤·¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Ã¸¡¹¤ÈÅê¤²¤ë¡×¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Æì½Ð¿È¤ÎµÜ¾ë¤â¾þ¤é¤º¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÆî¹ñ¥à¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×°õ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢»³ËÜÍ³¿¤éÀèÇÚ¤Ë¥¤¥¸¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¡£Æ£Àî¤âÆ±¤¸¥¿¥¤¥×¤Ê¤é¤¹¤°¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤¸¤á¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Î¾¥¨¡¼¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡Ö°ì·³¤Ç¤âÆó·³¤Ç¤âËÉ¸æÎ¨¡¢Ã¥»°¿¶Î¨¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤ÎÀ¤Âå¤Î¥È¥Ã¥×¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£½é¾¡Íø¤â¤¹¤°¤·¤¿¤¤¤·¡¢Áá¤¯£²·å¾¡Íø¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¼´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤òÏÓ¤ò¤Ö¤·¡¢¾Íè¤Ï¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤Ç³èÌö¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤«¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÇÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£