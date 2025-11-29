巨人・坂本勇人内野手（３６）が２８日、「８８年世代」のライバルと球界を盛り上げることを誓った。同級生の前田が楽天に加入し、１１年ぶりに日本球界に復帰。黄金世代と２０１０年代のセ・リーグをともに引っ張ってきた盟友を歓迎し、対戦を心待ちにした。

自然と声が弾んだ。球団の納会ゴルフを終えた坂本は、その名前を聞くとうなずきながら切り出した。「もちろんいいピッチャーですし、同世代でプロ野球を盛り上げていけたらいいですね」。前田が１５年にメジャー挑戦を表明した際には「日本で一番対戦していて楽しかった」と力を認め合う好敵手。楽天入りに際して連絡をとり、健闘を誓い合った。

両雄はプロ２年目の０８年６月２７日（広島）で初対戦。通算対戦成績は１０６打数２５安打で打率２割３分６厘、５本塁打と、１０代の頃から数々の名勝負を繰り広げてきた。「スライダーだったり、ウイニングショットもある」と球筋は今でも目に焼き付いている。「対戦するのが楽しみですね」と、６月の交流戦を心待ちにした背番号６。ＭＬＢの舞台で円熟味を増した右腕を打ち砕く準備はできている。

代打で打率３割１分６厘と新境地を開いたプロ１９年目。一方、今季は三塁がメインポジションだった岡本のメジャー挑戦が濃厚となっており、定位置奪回のチャンスは十分にある。前田と投げ合う田中将を、坂本が攻守で援護する。そんなストーリーが現実になれば、ファンは熱狂するに違いない。（内田 拓希）