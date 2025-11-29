【怖い話】郵便局員が遭遇したゾッ…とした体験とは？嫁の悪口を言いふらす義母が、ある日突然“謎の怪奇現象”に怯えだした理由【作者に聞く】
郵便配達員は、担当エリアの地理だけでなく、住民の事情にも詳しくなる。自然と情報通になる彼らの耳には、ときに不可解な噂が飛び込んでくることも。 今回は、現役郵便局員・送達ねこさん(@jinjanosandou)が描く『郵便屋が集めた奇談』より、「日暮れ時に高架の上に人の首が浮かぶ」という怪奇現象にまつわるエピソードを紹介する。
H支店に勤務するハルさんは、“ちょっと難しいお客様”の対応に追われていた。そのご婦人は「手紙が来ない！捨てたんじゃないの？」と激怒し、配達員を捕まえては嫁の悪口を言いふらすことで有名だった。 しかしある日、そんなアグレッシブなご婦人が、急に怯えた様子で「高架の上に人の首が浮かぶ」という噂を話し始めたのだ。
ハルさんがネットで調べると、ある情報がヒットし「やっぱりなあ…」と察する。しかし、あえて反応せずにいると、ご婦人はその“首”を目にするたびに日に日に弱っていった。 実はこの怪奇現象、オカルトではなく、嫁姑問題が生んだ“人怖(ヒトコワ)”案件だったのだ。
■オカルトかと思いきや…嫁の静かなる復讐
本作について、作者の送達ねこさんに話を聞いた。「ご婦人は攻撃的な姑で、嫁を責め立てていました。お嫁さんは姑を黙らせるため、『あそこで事故があった』と嘘をつきます。これが怪奇現象の始まりでした。お嫁さんに姑を追い詰める意図があったかはわかりませんが、弱り切った姑を見て満足している様子は、ラストのセリフに表れていると思います」
作中では、理不尽なクレームに疲弊するハルさんを、先輩局員が「クソ客なんかに潰されんなよ」と励ますシーンがある。 「現場では、顧客から過剰に要求されることがあっても断れない立場に置かれることがあります。先輩は、心身を壊された同僚を見てきたからこそ、この発言が出たのでしょう」と送達ねこさんは語る。
実際に窓口業務でも、理不尽な粘着クレームに遭遇することはあるという。ちなみに、ご婦人が主張していた「手紙が届かない」というクレームだが、調査の結果「そもそも手紙が出されていなかった」ことが判明した。
日本のどこかの町でひっそりと起きている、幽霊よりも怖い人間ドラマ。『郵便屋が集めた奇談』は、そんな郵便配達員だけが知る“闇”を覗かせてくれる。
