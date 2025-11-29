¡ÖÎ©¾ì¤¬´í¤¦¤¤¡×ÆüËÜÂåÉ½MF¤Ë¶þ¿«¤ÎÅÓÃæ½Ð¾ì¡¦ÅÓÃæ¸òÂå¤òÌ¿¤¸¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¸Å¹ë»Ø´ø´±¤¬ÅÅ·â²òÇ¤¤«¡ª¸åÇ¤¤Ë¸µJ¥¯¥é¥Ö´ÆÆÄ¤¬Éâ¾å
¡¡ÆüËÜÂåÉ½MF¤ÎÅÄÃæÊË¤¬½êÂ°¤¹¤ë¸Å¹ë¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢ÉÔ¿¶¤Ç¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ë¥±´ÆÆÄ¤Î¿ÊÂà¤¬Áû¤¬¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç£³Ï¢ÇÔÃæ¤Î¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Âè12Àá¤ò½ª¤¨¤Æ11¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¹ß³Ê·÷¤Î18°Ì¤ËÅ¾Íî¡£Á°Àá¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥éÀï¤Ç¤Ï¡¢ÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿ÍÁª¤ä¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿ÅÄÃæ¤òÅÓÃæ¸òÂå¤µ¤»¤¿¶þ¿«Åª¤ÊºÓÇÛ¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£
¡¡29Æü¤Î¼¡Àá¤Ï¡¢¶¯Å¨¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤È¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¥²¡¼¥à¡£¤½¤Î¸å¤â¥Û¡¼¥à¤Ê¤¬¤é¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤È¶¯¹ë¤È¤ÎÂÐÀï¤¬Â³¤¯¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ë¥±¤ÎÎ©¾ì¤Ï´í¤¦¤¤¤È¤ÎÀ¼¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡ØtalkSPORT¡Ù¤Ï11·î27Æü¡¢¥Õ¥¡¥ë¥±¤¬²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Î¸åÇ¤¸õÊä¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥¸¥§¡¦¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼¤È¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤ÎÌ¾Á°¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ²£ÉÍ£Æ¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤òÎ¨¤¤¤¿¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼¤Ïºòµ¨¤Ç¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î»Ø´ø´±¤òÂàÇ¤¡£º£µ¨ÅÓÃæ¤Ë¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Î´ÆÆÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢½¢Ç¤¤«¤é¤ï¤º¤«39Æü¤Ç²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£°ìÊý¡¢¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤Ïº£µ¨¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î»Ø´ø´±¤òÅÅ·â¼Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¯¥ë¥Ã¥¯µ¼Ô¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ë¥±¤ÎÎ©¾ì¤¬´í¤¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤Ë¤Ï°ìÄê¤ÎÃæ¿È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ë¥±²òÇ¤¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Öºòµ¨¤Î¾º³Ê¸å¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¤¢¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥º¾åÁØÉô¤¬´ÆÆÄ¸òÂå¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤ËÊ¹¤¤¤¿¤¬¡¢ÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢´ÆÆÄ¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÂ³Åê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¤Í¡×
¡Ö¥Õ¥¡¥ë¥±¤òÍÊ¸î¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£ËÜÅö¤ËÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Á°Àþ¤Î¶¯²½¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï³Î¼Â¤À¡×
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Æ±µ¼Ô¤Ï¡Ö¸åÇ¤¤Î²ÄÇ½À¤È¤·¤Æ¼ª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï£²¿Í¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ï¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼¤À¡£¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ç¾¯¤·¶ì¤·¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¯¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î»Ø´ø¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤ÈÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤éÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ò¤È¤ê¤À¡£¥Õ¥¡¥ë¥±¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ³Î¤«¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼¤¬ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¤Î¤Ï¼þÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¡£¤½¤·¤Æ¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤â¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥µ¥à¥é¥¤¤¿¤Á¤ò»ØÆ³¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤«¤¬¼¡¤ÎÅÄÃæ¤Î»Ø´ø´±¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¥ê¡¼¥º¤Îº£¸å¤ÎÆ°¤¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
