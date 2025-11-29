「韓国ではなく日本だと？」日本代表は“アジア勢唯一の脅威”！米英大手メディアの主張に韓国メディアが愕然「日本だけが強豪として認められた」【北中米Ｗ杯】

「韓国ではなく日本だと？」日本代表は“アジア勢唯一の脅威”！米英大手メディアの主張に韓国メディアが愕然「日本だけが強豪として認められた」【北中米Ｗ杯】