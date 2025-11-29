「韓国ではなく日本だと？」日本代表は“アジア勢唯一の脅威”！米英大手メディアの主張に韓国メディアが愕然「日本だけが強豪として認められた」【北中米Ｗ杯】
来夏に開催される北中米ワールドカップの出場国は、48か国中42か国が決定した。12月５日に開催される組分け抽選会を前に、各国のメディアは出場チームの戦力分析を行なっている。
米英を拠点とする大手スポーツメディア『The Athletic』もそのひとつだ。組分けの特集記事の中で、ポット２で評価が高い国として、モロッコと共に日本を挙げ、「2022年ワールドカップのグループでスペインとドイツを上回った日本にも注目だ」と綴った。
そして、イングランド代表にとって、「ポット２の日本、ポット３のエジプトかコートジボワール、ポット４のイタリア（プレーオフで勝利した場合）」が「最悪のシナリオ」だと報じた。
この記事に韓国メディア『Xports News』が反応。「韓国ではなく日本だと？ 2026年ワールドカップで、アジアでは日本だけが強豪として認められた。英有力メディアが『スペインとドイツを破ったチーム』と評した」「日本はアジア勢で唯一、脅威となるチームとして名指しされた」と報じている。
『The Athletic』の記事は、日本と同じポット２となった韓国には言及がなく、愕然としているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
