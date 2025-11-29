日本ハム・田中正義投手（３１）が２８日、北海道北広島市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、２８００万増の１億円でサインした。来季プロ１０年目での大台到達。ソフトバンクから加入後、３年で８倍以上の大幅昇給となった。来季へ向けては守護神奪回を誓った。（金額は推定）

一流選手の証明に、思わず田中の頰も緩んだ。「ぴったり１億円もらいました」。金額を自ら明言し、喜びをにじませた。開幕から抑えを任された今季は４９試合登板で１勝１敗１３セーブ、１２ホールド、防御率１・３２。３年連続で４０試合登板をクリアし、防御率はキャリアハイだった。球団から１年間の働きをねぎらわれ「評価もすごくしてもらった」と感謝した。

移籍で一気に花開いた。１６年度ドラフトで５球団が１位競合の右腕も、ソフトバンク在籍６年間では１年目の年俸１５００万円が最高。日本ハムにＦＡの人的補償で加入した２３年は１２００万円だった。そこから３年で８倍超のジャンプアップ。「想像していない。ありがたいのひと言」と感慨がこもった。

ただ、今季は中盤から安定感を欠いて守護神の座を譲り、中継ぎに回った。「すごく悔しい１年だった」と、内容は満足できるものではない。オフのテーマには、ケガをしない体作りと空振り率の向上を図る取り組みを挙げた。

来季の目標は、５０試合登板と今年以下の防御率に設定。もちろん、守護神奪還も狙う。「もっと安心感を周りに持ってもらえるようなピッチャーになりたい。九回に投げさせたいというような姿を見せられるように。胴上げ投手を目指して頑張ります」。１億円プレーヤーにふさわしい姿で、１０年ぶりの優勝に貢献することを誓った。