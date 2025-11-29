³ÚÅ·¡¦ÅÏÊÕ²ÂÌÀ¡¡Íèµ¨ÇØÈÖ¹æ¡Ö35¡×¤Ë¡¡º£¥ª¥ÕÀïÎÏ³°¤ÎÌÀÂçÀèÇÚ¡¦ÅçÆâ¤«¤é·Ñ¾µ¡Ö¤Í¤À¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡³ÚÅ·¤ÎÅÏÊÕ²ÂÌÀÆâÌî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬¡¢º£¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅçÆâ¤¬14Ç¯´ÖÇØÉé¤Ã¤¿¡Ö35¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬28Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Þ¤ÇÇØÉé¤Ã¤¿¡Ö48¡×¤Ïº£½©¤Ë°éÀ®¤«¤é»ÙÇÛ²¼¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¿ÎÉ¤¬°ú¤·Ñ¤°¡£
¡¡ÅÏÊÕ²Â¤ÏËÜ»æ¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Ö³ÚÅ·¤Î35¤È¤¤¤¨¤ÐÅçÆâ¤µ¤ó¡£Æ±¤¸¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¤Ç¡¢ÌÀÂç¤ÎÀèÇÚ¡£Æ±¤¸¶¶ø¤ÎËÍ¤¬·Ñ¾µ¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Í¤À¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ËµåÃÄ¤ËÄ¾ÁÊ¤·¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÆþÃÄ¤«¤é7Ç¯´Ö¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÅçÆâ¤Ë¤âÅÅÏÃ¤ÇÏ¢Íí¤·¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£µ¨¤Ï75»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦279¡¢0ËÜÎÝÂÇ¡¢19ÂÇÅÀ¡£ÀèÈ¯½Ð¾ì¤Ï33»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤Ç¡¢4·î27Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡¢5·î13Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂåÂÇ¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£10·îÃæ½Ü¤Ë±¦Éª´ØÀá¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢·Ð²á¤ÏÎÉ¹¥¡£¡Ö¤¤¤¤ÈÖ¹æ¤ò¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¤Æ¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£